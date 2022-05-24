獨家》國民黨涉隱匿政治檔案 促轉會函送台北地檢署偵辦

國民黨涉嫌隱匿海工會等政治檔案，促轉會於5月中旬依「刑事訴訟法」規定，移請台北地方檢察署偵辦，正式告發國民黨。（資料照）

2022/05/24 12:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會調查，中國國民黨持有海工會、陸工會等政治檔案卻不通報，日前多次函請國民黨補正，仍聲稱該黨無檔案可通報，涉嫌隱匿政治檔案。據透露，促轉會已於5月中旬依「刑事訴訟法」規定，移請台北地方檢察署偵辦，正式告發國民黨。

根據「刑事訴訟法」第241條規定，「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」；「促進轉型正義條例」第19條規定，明知為由政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構所保管之政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿之方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。

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據了解，為還原歷史真相，促轉會2021年1月發文給國民黨，請其補正通報如海工會、文工會、社工會、青工會、婦工會、第一組至第七組、設計委員會、設計考核委員會、海外對匪鬥爭工作統一指導委員會、訓練委員會、革命實踐研究院等單位，尚未通報的政治檔案、數量及其存放地點；國民黨2月1日發文回覆促轉會稱，「並無其餘檔案可通報」。

事後，促轉會於去年3月、9月及今年3月17日，依促轉條例第14條規定，分別通知國民黨呂姓、羅姓工讀生、前國民黨黨史館胡姓人員、前政治大學圖書館林姓主管，及黨史館主任林家興、副主任吳敏等人，至促轉會陳述相關事實經過及意見。

促轉會官員表示，該會已於調查過程取得「中國國民黨黨史館館藏目錄調查清單」及「託管協議執行清冊」一份，並確認清單及清冊屬實。另外，經參閱相關學術論著、國民黨相關文書、通知國民黨黨史館相關人員到會陳述事實經過等行政調查，確認國民黨確實持有相關未通報的政治檔案。

官員強調，國民黨明知黨內存有工作會等檔案且屬通報範圍，經促轉會函請通報，卻未通報，涉違反「促進轉型正義條例」第19條第1項，與「政治檔案條例」第16條第1項的隱匿政治檔案，參與人員得處5年以下有期徒刑。促轉會依「刑事訴訟法」第124條規定，函送相關事證予台北地檢署偵辦，全案未指名告發對象。

另外，促轉會今年4月28日已就國民黨未補正通報政治檔案，一再規避、妨礙促轉會調查之行為，裁處30萬元罰鍰，並要求該黨於收受處分書後7日內，改善補正通報，否則依法得連續裁處。因國民黨仍未通報，5月18日第二次開罰國民黨35萬元，累計罰鍰65萬元；而黨史館副主任吳敏接受調查未據實陳述，違反促轉條例第16條規定，促轉會也於4月27日開罰10萬元。

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