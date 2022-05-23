美麗島事件被告全部平反 施明德、林義雄等3人有罪判決撤銷

行政院促轉會今日公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，本次共撤銷14件，包含美麗島事件案、許曹德台獨案、蓬萊島雜誌案及武漢大旅社案等，目前累計公告撤銷5983件刑事有罪判決。 （促轉會提供）

2022/05/23 16:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，本次共撤銷14件，包含美麗島事件案、許曹德台獨案、蓬萊島雜誌案及武漢大旅社案等，撤銷施明德、林義雄、范政祐3人刑事有罪判決，目前累計公告撤銷5983件。

促轉會指出，1979年美麗島事件中，共有8人受「軍事審判」，另有33人則係於「普通法院審判」。軍事審判部分，除施明德及林義雄外，黃信介、姚嘉文、張俊宏、林弘宣、呂秀蓮、陳菊等6位有罪判決已於促轉條例施行之日均視為撤銷。

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促轉會說明，至於受普通法院審判者，除范政祐外，其餘受有罪判決當事人的判決，已於促轉條例施行之日均視為撤銷。本會依促轉條例規定職權調查後，平復施明德、林義雄、范政祐之刑事有罪判決。至此，美麗島事件案被告業已全部平反。

促轉會強調，認定施明德、林義雄所受有罪判決應予平復司法不法的原因主要有五點：一、美麗島事件後，蔣經國以個人意志主導後續態度與行動，違反權力分立及審判獨立原則之要求。

二、施明德於本案偵查過程疑似遭脅迫利誘、林義雄於本案偵查疑似遭刑求等不正情事，審判官未實質調查其自白之任意性，違反證據裁判原則，侵害公平審判原則；三、本案對施明德、林義雄的思想與言論施予刑罰制裁，又威權統治政府於審判期間監控人民，違反自由民主憲政秩序。

四、本案判決制裁施明德、林義雄擔任美麗島雜誌社成員、及指揮、參與世界人權紀念日集會遊行等行為，侵害集會、結社自由，違反自由民主憲政秩序；五、本案判決施明德、林義雄與台獨份子聯絡、成立雜誌社、舉辦集會遊行之行為認定為著手實行叛亂，已屬擴張解釋當時「刑法」100條第1項規定，違反自由民主憲政秩序。

促轉會指出，1990年此案雖經李登輝前總統特赦，但此次特赦效力僅止於「主文」之罪、刑宣告，對該確定判決認定犯罪的「事實」與「理由」，既無宣告，依然存在，故仍有撤銷之必要。

另外，促轉會認定，范政祐所受有罪判決應予平復司法不法的原因主要有三：一、范政祐為美麗島雜誌社台中基金會副主任委員，於本案偵查過程中疑似遭到刑求等不正情事，但審判官未實質調查其自白之任意性，違反證據裁判原則，侵害公平審判原則。

二、本案判決對范政祐的思想與言論施予刑罰制裁，乃威權統治當局用以壓制政治異議之統治手段，有違反自由民主憲政秩序；三、本案判決制裁范政祐參與世界人權紀念日集會遊行並演講之行為，侵害集會、結社自由。

關於許信良部分，促轉會表示，1979年美麗島事件發生時，由於許信良人在海外，並未與其他被告於同案中判決，但威權當局仍以涉嫌叛亂通緝。許信良於1989年偷渡回台時被捕，後遭高等法院判決有期徒刑6年8月。

促轉會認定，此案應予平復司法不法，主要原因有三：一、黃信介等被告疑似遭疲勞審訊、刑求等不正刑事，審判官未重新實質調查其自白之任意性即逕採為許信良有罪之證據，違反證據裁判原則，侵害公平審判原則。

二、本案對許信良的思想、言論施予刑罰，是威權統治當局用以壓制政治異議的統治手段，違反自由民主憲政秩序；三、本案判決將許信良參與雜誌社、與台獨份子聯絡簽署聲明、刊載文章等行為，認定為預備以非法方法顛覆政府，已屬擴張解釋當時「刑法」100條第1項及第2項之規定，違反自由民主憲政秩序。

促轉會強調，許信良雖於1990年經李登輝前總統特赦，但特赦效力僅止於「主文」之罪、刑宣告，對該確定判決認定犯罪的「事實」與「理由」，既無宣告，依然存在，故仍有撤銷之必要。

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