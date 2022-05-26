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    「台灣轉型正義資料庫」續運作 促轉會：已建置1萬4946筆資料

    促轉會今日表示，目前累積建置了1萬4946筆威權時期政治案件受裁判人資料，已經全面開放下載。（促轉會提供）

    促轉會今日表示，目前累積建置了1萬4946筆威權時期政治案件受裁判人資料，已經全面開放下載。（促轉會提供）

    2022/05/26 21:47

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會將於5月底任期屆滿結束，「台灣轉型正義資料庫」未來將由國家人權博物館持續維持運作。促轉會今日表示，目前累積建置了1萬4946筆威權時期政治案件受裁判人資料，已經全面開放下載。

    促轉會指出，台灣轉型正義資料庫是以威權時期軍事審判的受裁判人為單位，彙整起訴書、裁判書、決策公文等重要決定，每一筆資料都依序呈現出經歷了軍事審判的決策過程，並有「審判流程圖」可以查看。

    促轉會研究，已對既有資料進行各種統計，包括受裁判者的性別、年齡等人口背景組成，被判的刑度、依據的法條等判決內容，以及決策者職位、所屬單位等威權體制描繪。有將近一半的政治案件受裁判者，被起訴時還不到30歲。

    此外，據促轉會調查，情治機關仍存在超過900卷威權統治時期的偵訊影帶，尚待清查與徵集。依調查局檔案載明，1986年間，調查局第六處至少存有900多卷與重大政治案件相關的偵訊錄影帶，並且曾為此制定保管辦法。

    促轉會指出，對照檔案局目前所典藏政治檔案中的影音資料多為錄音帶，錄影帶數量不多，屬於偵訊類型者恐更少見。其中，相關影帶的剪輯和宣傳規劃，除情治機關參與外，亦包括行政院新聞局、青輔會、救國團、國民黨工作會組織，如海工會、文工會、青工會、社工會等。

    促轉會強調，這一類影音資料，不僅對於還原歷史真相有所助益，也能豐富國家檔案典藏的多元性，建議未來檔案局應併同威權統治時期其他情治機關，如國安局、警備總部、警政署、憲兵指揮部、政治作戰局、情報局等機關，針對影音類政治檔案，持續進行機關清查與徵集。

    促轉會指出，調查局等情治機關仍存在超過900卷威權統治時期的偵訊影帶，尚待檔案局未來進行清查與徵集。（促轉會提供）

    促轉會指出，調查局等情治機關仍存在超過900卷威權統治時期的偵訊影帶，尚待檔案局未來進行清查與徵集。（促轉會提供）

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