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    首頁　>　政治

    監委巡察國安局 陳菊期許開放政治檔案面對真相

    監察院長陳菊偕監委巡察國家安全局電訊科技中心本部。（監察院提供）

    監察院長陳菊偕監委巡察國家安全局電訊科技中心本部。（監察院提供）

    2022/04/28 21:55

    〔記者吳書緯／台北報導〕監察院長陳菊偕監院外交及國防委員會召委賴鼎銘等監委於25日巡查國安局電訊科技中心，聽取業務簡報、現地視導科技情報分析產情外，並舉行座談。針對政治檔案開放，陳菊表示，若現階段法令無法開放政治檔案，轉型正義就難以成功，她體會改革需要時間，對於國安局長陳明通有相當大期許，新時代的國安局應共同面對真相，如此才能深化民主。

    監察院今透過新聞稿指出，賴鼎銘於座談會中表示，監院外交及國防委員會2020年時也曾到電訊科技中心所屬巡察，瞭解到電訊科技中心為我國電訊情報來源的重鎮，今年再度巡察電訊科技中心本部，著眼於近期中心更新情蒐裝備，同時也想進一步了解國安局，特別是電訊科技中心對於俄烏戰爭相關情資的掌握狀況。

    促轉會過去曾指出，國安局歷年來移轉之檔案數量不到200案，仍有超過上千件的政治檔案仍未公開；針對政治檔案開放，陳菊在巡察時表示，若現階段法令無法開放政治檔案，轉型正義就難以成功，她曾看過國史館出版有關美麗島事件史料圖書，內容卻將加害者姓名遮蔽。

    陳菊說，其實主張公開加害者姓名並非究責、也非報復，而是做到最起碼的正視真相，這樣才能讓族群融合，她能體會改革需要時間，所以對於陳明通有相當大期許，新時代的國安局應共同面對真相，如此才能深化民主；現行法令如有不足可檢討修法，否則距離轉型正義目標還是很遙遠。

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