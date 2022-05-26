學界排斥轉型正義 學者：寫黨產曾遭撕毀不給出版

南台科大財經法律研究所所長羅承宗受訪談及，他過去曾於雲林科大加入編撰校內通識憲法教科書工作，並有幸負責憲法其中「政黨」專章。只是由於文中觸及黨產問題而遭激烈排拒，全書印製完竣後，竟遭撕毀移除該專章。（資料照）

2022/05/26 16:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會將於5月底解散，台灣轉型正義前景不明。南台科大財經法律研究所教授羅承宗今日受訪表示，他過去曾於雲林科大加入編撰校內通識憲法教科書工作，並有幸負責憲法其中「政黨」專章。只是由於文中觸及黨產問題而遭激烈排拒，全書印製完竣後，竟遭撕毀移除該專章，可見台灣學術界以前多麼排斥轉型正義。

羅承宗指出，那本通識憲法教科書名是「憲法釋論」，他負責撰寫其中的「政黨」專章，內容提及國民黨的不當黨產議題，結果全書付印出版後，竟遭校內「黨官」反對，認為書中不能有這些內容，最後就直接一本本撕毀移除該專章，再重新換封面刊行，他也被排除在作者名單。

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根據被刪內容，早在民國49年《自由中國》雜誌中，傅正就以「國庫不是國民黨的私囊！」為題之社論直指，「國民黨把持中國政權十幾年來，期間雖經歷軍政、訓政而憲政，但卻始終以革命英雄自居，以為天下是老子打來的，中華民國只是國民黨一黨的私產」。

羅承宗談及，只是提到黨產問題就不能用，當時他很訝異這種打壓學術的事件，居然發生在21世紀的國立大學校園，後來他就改用媒體投書、廣播電視等方式，直接向社會公眾傳遞黨產，乃至轉型正義法學課題研究心得。

羅承宗說，時至今日，轉型正義法學或許已非我國公法學研究敏感禁區，但在考量教師升等匿名審查制度現實下，貿然以轉型正義法學研究成果列作代表著作，恐非智舉。今年5月他新出版「轉型正義與法制」一書，大抵將昔日升等副教授、教授過程中刻意「隱匿」的黨產及轉型正義議題，再重新增補付梓，或可告慰當年憲法教科書事件悲壯犧牲的珍貴紙漿。

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