葉虹靈回應蔣萬安：轉型正義不是對前總統歌功頌德 歡迎來看展

促轉會代理主委葉虹靈回應國民黨立委蔣萬安，轉型正義不是對前總統歌功頌德。（記者李欣芳攝）

2022/04/29 12:53

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會今天舉辦中正紀念堂轉型設計展，對於國民黨立委蔣萬安質疑遺憾促轉會以用狹隘、去脈絡化的方式看待歷史，強調兩位蔣總統的付出，是絕對不容抹去。促轉會代理主委葉虹靈回應說，蔣萬安的批評可能有些誤解，非常歡迎他來看展，但轉型正義是要反省國家的錯，「轉型正義不是在對前總統歌功頌德！」

蔣萬安上午對促轉會提出批評，強調應該用更高的視野與角度，來看待兩位蔣總統守護中華民國、建設台灣的貢獻，也絕對不容許任何一個政黨或少部分的人，以去脈絡化的方式來決定、看待歷史。

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葉虹靈則說，促轉會有發邀請函給蔣萬安，很歡迎他來看展，對於他的批評我們不是很能夠理解，我們希望透過不同的專業團隊，改造首都的空間，就像蔡總統說的，不該再用威權的形式，紀念威權統治者。他的批評可能有些誤解，非常誠摰邀請他到現場與受難者以及設計團隊對話。

對於蔣萬安認為應以更高格局看待先總統蔣介石、蔣經國的貢獻，葉虹靈說，台灣建設紀念館也象徵蔣萬安同意中正紀念堂應該轉型，民主歸民主，歷史歸歷史，歷任總統的功過可由學術界自由討論，但我們今天要談的是，對於中正紀念堂，國家用這樣的資源，獨尊威權統治者對人民造成的傷害，我們認為是不宜的。

葉虹靈強調，轉型正義是要反省國家的錯，轉型正義不是在對前總統歌功頌德！

促轉會今天在松山文化園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」，展出4組團隊繪製的中正紀念堂轉型設計圖，促轉會期盼在反省威權過往的同時，也能讓中正紀念堂轉型為更友善、涵容的公園。

政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕強調，中正紀念堂的轉型一定要做，堂體內的蔣介石銅像也必須移除，以免日後因政黨輪替再度回復原貌。台灣二二八關懷協會王文宏理事長認為，蔣介石與蔣經國應為二二八事件和白色恐怖負責，因此銅像必須移除，並呼籲盡速進行相關措施，例如在銅像移除前關閉銅像大廳，並停止任何對蔣介石銅像的致敬儀式。

威權時期政治案件當事人、藝術家陳武鎮強調，中正紀念堂的蔣介石銅像必須移除，其餘空間則屬於社會大眾，如果堂體可以轉型為美術館、成為228年度美展的展場，這個園區可以變成完整的藝術園區。

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