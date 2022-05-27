促轉會遞交177萬字總結報告 蘇貞昌：願為當年國家錯誤盡全力彌補

即將在5月30日解散的促轉會，今天由代理主委葉虹靈會同多位促轉會委員到行政院遞交促轉會長達177萬字的任務總結報告。（記者方賓照攝）

2022/05/27 17:46

〔記者李欣芳／台北報導〕即將在5月30日解散的促轉會，今天由代理主委葉虹靈會同多位促轉會委員到行政院遞交促轉會長達177萬字的任務總結報告，這場在行政院舉行的遞交儀式，多位政治受難者及政務官在場見證，行政院長蘇貞昌致詞時表示，這不是結束，而是一個新階段的開始，行政院特別成立人權與轉型正義處及推動轉型正義會報，由行政院長任召集人，6個部會承接促轉會任務。

蘇貞昌說，包括過去的冤屈、得到的傷害與政府對人民暴力等不公不義，努力點滴還原，清楚顯現讓各界了解，這些事不該也不能重蹈覆轍，暗夜中哭泣的血淚才沒有白流。

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鑑於政治受難者家屬及其家屬多已年邁，促轉會認為轉型正義最大的敵人是時間，建議各項任務的主政部會未來承接辦理轉型正義工作後，須加速推動。

蘇貞昌致詞時指出，台灣何其不幸，國家用暴力對付人民，台灣人民何其勇敢，經過一代一代堅持打破戒嚴、打開民主大門，一代一代的台灣人用堅持勇敢走過最黑暗痛苦的年代。

蘇貞昌說，台灣人從威權走到民主何等不容易，中間有多少血淚，今天能在國家最高行政機關，看似平靜其實是波濤萬丈，是洶湧澎湃，是坎坷迂迴，中間有多少血淚與不幸，台灣人走到這裡，並用一票一票將民主託付給總統蔡英文，上任以來非常重視轉型正義，從立法到機構成立，4年多來做得不夠快，但是很誠意、很努力。

蘇貞昌表示，促轉會依法將在30日結束任務，交付任務總結報告，這177萬字報告是促轉會這4年來各面向的努力，雖促轉會將隨著時間解散，但不是結束，是新階段的開始。

蘇貞昌強調，台灣這塊土地是由人民當家作主，每個人的人權都應該被重視維護，國家是謙卑在人民付託下，照顧人民，任務總結報告依法交給他，他自己願意承擔這個責任，也願意率全體公務人員為當年國家做的錯誤，盡全力來彌補、矯正，盡力遏止重蹈覆轍。

行政院長蘇貞昌。（記者方賓照攝）

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