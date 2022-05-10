中國曾誘認間諜罪 李明哲：會牽連台灣 我不能出賣國家

李明哲表示，中國曾想以間諜罪來辦他，卻找不到任何證據，他也堅持不認間諜罪，因這涉及會牽連台灣，「我不能出賣我的國家」。（記者王藝菘攝）

2022/05/10 13:08

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年期滿返台，今天在立法院舉行記者會表示，中國曾想以間諜罪來辦他，卻找不到任何證據，中國從來就是要用間諜罪來打壓台灣國格，意圖非常明顯，他也堅持不認間諜罪，因這涉及牽連台灣，「我不能出賣我的國家」，後來中方以顛覆國家政權罪關押他，他過去雖關切中國政治犯並曾定期探訪，但不可能去顛覆中國。

外省人第二代出身的李明哲不否認早年求學時期曾有大中國思想，後來開始有本土意識，如今他說，「台灣中國，一邊一國！」

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李明哲2017年3月經澳門進中國時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年。今年4月14日刑滿出獄，隔天搭機返台，經遵守防疫規定隔離期滿，李明哲今天與妻子李凈瑜兩人在立法院舉行記者會並接受媒體提問。

李凈瑜一開始激動地說：「我的先生終於回來了！」她向國內外媒體以及NGO團體致謝，感謝媒體等各界人士對李明哲案的關注與報導，讓李明哲在中國被綁架、其遭到不公義的對待被世人知道，感謝「你們沒有忘記李明哲」。

李明哲表示，當他2017年3月19日從澳門通過珠海口岸入境中國大陸時就被國安人員逮捕，「我知道我在劫難逃」，做為一個台灣人，他能協助中國政治犯跟家屬的方式只有兩種，一是援助孤立無援的政治犯跟家屬，第二是在網路上分享台灣人追求民主的人權血淚歷史。這些行為並沒有逾越身為一個台灣人必須謹守的分寸。

李明哲透露，被偵訊時，中國的國安一直問他說，背後的金主是誰，「其實我背後的金主就是我的妻子」，替他買書給中國政治犯，他強調，沒想到中國把他的行為看成是顛覆政府，「這就是獨裁政府的本質，草木皆兵，還入我於罪」。

在被監禁10多天以後，李明哲察覺到廣州國安人員對其態度軟化、也不太問案情，開始轉向要他承認，在台灣受到哪一個官方單位的資助，這些資金是用來資助哪些人，並且多次暗示，兩岸有所謂交換間諜。

對於中共暗示可以承認間諜罪、進而有交換間諜可能，李明哲強調，他最後只願承認很可笑的顛覆國家政權罪，因為顛覆國家政權是個人行為，但間諜罪會牽連整個台灣政府，「我不能出賣我的國家！」事實上他不可能去顛覆中國。

至於審判過程，李明哲也澄清，關於不聘請律師，他與妻子是有默契的，他們認為中國的法律不是用來保護人民權利，「所謂公開審判其實就是法西斯的馬戲團」，只是要有律師妝點，庭審過程中，「不允許我做任何答辯、甚至不允許我講話，只允許我念一篇他們事先審核過的認罪書，其他都由官方律師代替我發言，都是擦脂抹粉」。

媒體詢問，NGO人士寫給他的明信片等信件是否有收到，李明哲則說，一封都沒收到，遭沒收的理由是危害國安。

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