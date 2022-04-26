自由日日shoot》 李孟居出獄卻不准回台 學者：凸顯中國法律為政治服務

李明哲案VS.李孟居案

2022/04/26 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕屏東枋寮鄉政顧問李孟居被控台諜，被中國判刑一年十個月、剝奪政治權利二年，去年出獄後因附加刑，無法離開中國。同樣被判處剝奪政治權利二年的李明哲，本月出獄後卻能平安返台。學者昨指出，兩者差異凸顯中國法律是為政治服務，剝奪政治權利是將台灣人視為「中國人民」的政治意涵。

將台人視為「中國人民」

根據「中華人民共和國刑法」，剝奪政治權利屬「附加刑罰」，適用對象為危害國家安全的罪犯、無期徒刑及死刑犯等。

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在中國，剝奪項目包括選舉及被選舉權；言論、出版、集會、結社、遊行和示威自由；擔任國家機關職務權利；以及擔任國企、企業、事業單位和人民團體領導的權利。剝奪政治權利之刑期，從有期徒刑執行完畢日起算。

成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，李明哲已經關滿五年，台灣社會及政治人物長期聲援，國際高度關注中國是否放人，加上李明哲在獄中滿配合中國官方，該案被視為兩岸重大政治案件，中共就不太計較剝奪政治權利尚未執行。

洪敬富指出，同樣被剝奪政治權利的李孟居刑滿出獄無法返台，凸顯中國是人治社會，法律是為政治服務，並不一體適用，可能因案或政治需求有所不同，中共「殺雞儆猴」意味明顯。

「將台灣人視為中國人民！」洪敬富分析，剝奪政治權利是給台灣「穿小鞋」，把台灣當作中國一部分，台灣人民不能享有中國公民政治權利，但法律卻可剝奪完整的中國公民政治權利，而且還可不讓人出境，完全就是政治操作，更留有「討價還價」空間。

東吳大學法律系教授胡博硯表示，中國是人治社會，既然人都已經出獄，就應該放人返台，海基會等相關單位應向中方爭取。

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