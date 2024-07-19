電動機車政策引爆燃油車行怒火 基隆推「電動機車友善車行」因應

基隆市長謝國樑（中）與青年機車行代表研商，明年推出電動機車友善車行，協助業者轉型。（基隆市政府提供）

2024/07/19 22:01

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市府推免費送電動機車，衝擊傳統燃油機車行生意，業者到市府抗議。基隆市長謝國樑今與青年機車行代表研商，將設法解決油電轉型過程中，車行所面對的困難，明年將推出「電動機車友善車行」，在5年內每年提供一定金額補助。

基隆市機車商業同業公會百餘業者上月到市政府抗議，指市府送電動機車，嚴重衝擊傳統機車行，現在生意已少3成，若發5萬輛將有一半以上機車行倒閉。

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謝國樑說，因為油電轉型需要時間，「電動機車友善車行」預計以5年為期，提供車行每年一定金額補助，不是一次性補助。鼓勵車行升級轉型進行受訓、獲得電動車廠牌認同成為友善車行、成為回收舊機車的通路，每項目標都有個別補助。

謝國樑表示，已採納機車行意見，下半年市府已暫緩電動機車申請；新的發放方案將會與機車行充分討論，開始實施後也將把申請與交車的服務，交由各機車行執行，讓機車行能夠有機會提供售後服務。

謝國樑指出，市府過去也與機車行進行多次討論，但外界似乎有人不樂見市府與業者取得共識，想用更強烈的方式表達意見，這是大家所不樂見。市府有意解決問題，並協助車行迎向油電轉型的趨勢，市府團隊在歸納出初步方案細節後，預計將在8月初繼續開會，持續與車行業者保持密切溝通，讓方案更完善。

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