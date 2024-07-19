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賴清德視察阿里山 讚林鐵道班工堅守崗位「無私無我」

賴清德總統（右二）今到阿里山香林國小視察，與學童相見歡。（讀者提供）

賴清德總統（右二）今到阿里山香林國小視察，與學童相見歡。（讀者提供）

2024/07/19 23:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕賴清德總統今天到嘉義縣阿里山出席「阿里山林業鐵路全線通車感恩活動」後，由農業部長陳駿季、嘉義縣長翁章梁等人陪同，與阿里山林鐵道班工人員、林業及自然保育署阿里山工作站人員等午餐，賴清德大讚他們是真正的英雄、在自己崗位上無私無我，展現台灣公務人員良好訓練。

賴清德今出席阿里山林鐵全線通車感恩活動後，不只搭阿里山林鐵「福森號」，還走阿里山森林步道看神木，並視察香林國小，全程未開放媒體採訪，然而因正值盛暑，阿里山國家森林遊樂區內遊客眾多，賴清德遇到遊客熱情打招呼，都親切回應、與遊客合照。

今天視察行程最後一站，賴清德到林保署嘉義分署阿里山工作站與分署、林鐵處工作人員一起用餐，感謝他們守護林鐵、守護山林。

阿里山林鐵奮起湖監工區監工長吳瑋仁分享說，當年要建設命運多舛的阿里山林鐵，壓力大到晚上睡不著覺，轉念一想，他與同仁將寫下林鐵的歷史，就覺得是很光榮的使命。

參與國寶級Shay-21號蒸汽火車修復的工程士楊易霖表示，承接老師傅經驗並查閱國內外相關資料，拆解推敲蒸汽火車、繪製標準圖，讓珍貴的文化資產燃煤蒸汽火車，重新在林鐵的軌道上奮力前進，是他的責任與使命。

賴清德表示，大家都站在自己崗位上無私無我，全力以赴，從各位的分享能看出，台灣公務人員受到完整的訓練，有很好的責任感，願意聽從長官指示，願意負責任地把每項工作做好，是真正的英雄促成林鐵火車全線通車，他感謝他們努力的結果。

工程士楊易霖分享修復國寶級蒸汽機車甘苦。（讀者提供）

工程士楊易霖分享修復國寶級蒸汽機車甘苦。（讀者提供）

阿里山林鐵奮起湖監工區監工長吳瑋仁。（讀者提供）

阿里山林鐵奮起湖監工區監工長吳瑋仁。（讀者提供）

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