「感謝你們沒忘記李明哲」 李凈瑜：我先生終於回來了！

李明哲返國記者會。（記者王藝菘攝）

2022/05/10 10:48

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，4月14日刑滿出獄，隔天搭機返台，經遵守防疫規定隔離期滿，李明哲今天在妻子李凈瑜陪同下舉行返國記者會，李凈瑜激動地說：「我的先生終於回來了！」她向國內外媒體以及NGO團體致謝，感謝媒體等各界人士對李明哲案的關注與報導，讓李明哲在中國被綁架、遭到不公義的對待被世人知道，感謝「你們沒有忘記李明哲」。

李明哲2017年3月經澳門進中國時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年。李明哲遭中國關押5年期間，李凈瑜國內外四處奔走救人，此案也獲國內外輿論以及美國國務院的高度關注。

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李明哲與李凈瑜兩人今天上午在立法院舉行返國記者會，現場擠滿大批媒體。李凈瑜首先說，當前疫情這麼嚴重，媒體仍前來採訪，她向媒體致謝。

「我的先生終於回來了！」李凈瑜說，她今天是帶著非常快樂的心情發言，她必須藉這機會表達內心對媒體的感謝，今天李明哲能夠回家，是國內外媒體共同關切、報導，「謝謝你們，認識與不認識的每一位！」

李凈瑜哽咽地透露，我們沒有被5年的磨難擊垮，在營救過程中她一度自暴自棄，曾哭昏在辦公室，但施明德一路指導、鼓舞她不要放棄。

李明哲返國記者會。（記者王藝菘攝）

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