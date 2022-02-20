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    民眾黨美女疑消遣陳菊身材 前機要：美麗皮囊裹著自大幼稚靈魂

    民眾黨市議員參選人黃瀞瑩（圖左）、民眾黨發言人楊寶楨（圖右）在臉書上妳一言、我一語，疑消遣監察院長陳菊的身材。（資料照，本報合成）

    民眾黨市議員參選人黃瀞瑩（圖左）、民眾黨發言人楊寶楨（圖右）在臉書上妳一言、我一語，疑消遣監察院長陳菊的身材。（資料照，本報合成）

    2022/02/20 21:44

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    留言「大菊為重」惹議 民眾黨2女說話了

    首次上稿 20:05
    更新時間 21:44

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩、楊寶楨日前在臉書上妳一言、我一語，疑消遣監察院長陳菊的身材。對此，曾任陳菊機要秘書的黃彥毓痛批，這是「美麗的皮囊下裹著一顆自大幼稚的靈魂!」

    黃瀞瑩、楊寶楨兩人晚間發出聲明，澄清是被扭曲事實、亂帶風向，為此表達嚴正抗議，並強調一般講「大局為重」的「重」是指重要性，即便延伸為「大菊為重」，也是指「地位」。

    黃瀞瑩16日在臉書發文說，監察院這兩天出了一份調查報告，指責台北市政府「輕忽」北農疫情，「不看還好，一看嚇一跳」，並酸「辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作」？民眾黨另一正妹、也要參選台北市議員的楊寶楨留言「大菊為重」，黃瀞瑩也回覆「再重也要好好調查真相啊」。這番話被PTT政黑板的網友，解讀為兩人一搭一唱，嘲諷監察院長陳菊的身材，今天貼文爆料指「民眾黨又在嘲諷他人身材」！

    黃彥毓：同為女性竟以此為參政起手式

    對此，現正打算參選前鎮小港選區高雄市議員的黃彥毓說，日前監察院針對北農公司所屬果菜批發市場，於110年5、6月間爆發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染案，所提出的調查報告，可受公評。

    黃彥毓強調，但黃瀞瑩是北市府前副發言人，以強烈語氣抨擊監察院，並在留言區以影射方式攻擊監察院及監察委員，「記得黃瀞瑩剛出任時，因清新可人的形象紅極一時，但原來美麗的皮囊下，裹著一顆自大幼稚的靈魂」！

    黃彥毓批說，原來拿同為女性、且在台灣民主政治上為台灣付出頗多的前輩身材開玩笑，就是黃瀞瑩踏進政壇的起手式。他提醒黃瀞瑩，別忘記現在可以像屁孩般嘲弄他人，這些言論自由，可是當初 陳菊及其他民主前輩灑熱血，所舖的民主道路！

    李雨蓁：民眾黨人不僅沒制止還加碼

    「開這種玩笑，好笑嗎？」台灣基進組織部主任李雨蓁也認為，指議題上進行論述，她都認為可以討論，但在該篇護主文下的留言，竟出現「大菊為重」的不當言詞，同黨人士不只沒制止此種言論，更加碼說出「再重也要好好調查真相啊」！

    李雨蓁批說，你們知道最應該被笑、被譴責的是什麼嗎？是你們年輕新政治包裝的外表下，裝的卻是吳敦義的醜陋靈魂，再說一次，噁心至極。

    民眾黨台北市議員參選人「學姐」黃瀞瑩、楊寶楨在臉書上妳一言、我一語，疑消遣監察院長陳菊的身材。（黃彥毓提供）

    民眾黨台北市議員參選人「學姐」黃瀞瑩、楊寶楨在臉書上妳一言、我一語，疑消遣監察院長陳菊的身材。（黃彥毓提供）

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