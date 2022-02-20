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    首頁　>　政治

    留言「大菊為重」惹議 民眾黨2女說話了

    民眾黨市議員參選人黃瀞瑩（圖左）、民眾黨發言人楊寶楨（圖右）。（資料照，本報合成）

    民眾黨市議員參選人黃瀞瑩（圖左）、民眾黨發言人楊寶楨（圖右）。（資料照，本報合成）

    2022/02/20 21:56

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨市議員參選人「學姐」黃瀞瑩與民眾黨發言人楊寶楨，日前在臉書留言「大菊為重」、「再重也要好好調查真相啊！」被藝人「焦糖哥哥」陳嘉行及部分網友認為批評監察院長陳菊身材，對此，楊寶楨和黃瀞瑩嚴正抗議，痛批是扭曲事實、亂帶風向，「真正歧視陳菊院長的人根本就是焦糖本人」。

    黃瀞瑩本月16日在臉書PO文，攻擊監察院近日一篇批評台北市政府輕忽北農疫情的報告，狠酸：「辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」並針對報告指出的「北市府沒有積極篩檢」、「沒有及早阻斷傳播鏈」等說法一一駁斥。而在該貼文留言處，可見楊寶楨留言表示「大菊為重」，而黃瀞瑩也回應，「再重也要好好調查真相啊」！

    該臉書留言截圖今日被分享至PTT政黑板，引發議論，文章也被陳嘉行轉貼至臉書粉專，引發網友批評：「又一個一般人跟公眾人物分不清的低能兒出來了」、「政治人物跟網路鄉民的標準不一樣」、「網路酸民用語從政黨發言人的口中講出來真的棒捏」等。

    對此，楊寶楨和黃瀞瑩回應，關於媒體報導焦糖哥哥陳嘉行寫臉書，說2人留言是在歧視陳菊院長身材，「我們表達嚴正抗議，要澄清他這根本就是扭曲事實、亂帶風向，真正歧視陳菊院長的人根本就是焦糖本人。」

    聲明還說，一般講「大局為重」的「重」是指重要性，即便延伸為「大菊為重」，也是指「地位」，就只有焦糖硬要解釋成是「重量」；「戴上綠色眼鏡，看什麼都充滿歧視」。

    楊寶楨和黃瀞瑩在陳嘉行臉書下方留言。（黃瀞瑩提供）

    楊寶楨和黃瀞瑩在陳嘉行臉書下方留言。（黃瀞瑩提供）

    民眾黨市議員參選人「學姐」黃瀞瑩日前在臉書PO文，批評監察院一份調查報告，在下方留言處，和同黨的發言人楊寶楨一搭一唱，分別寫下「大菊為重」、「再重也要好好調查真相啊！」（擷取自臉書）

    民眾黨市議員參選人「學姐」黃瀞瑩日前在臉書PO文，批評監察院一份調查報告，在下方留言處，和同黨的發言人楊寶楨一搭一唱，分別寫下「大菊為重」、「再重也要好好調查真相啊！」（擷取自臉書）

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