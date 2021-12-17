街講公投藍綠都被攻擊 北市議員李柏毅遭甩巴掌不提告

國民黨台北市議員李柏毅拍攝影片說明被甩巴掌經過。（圖擷自影片）

2021/12/17 13:26

〔記者郭安家／台北報導〕四大公投明天登場，民進黨、國民黨民代及不少議員擬參選人紛紛在街頭宣講，但繼民進黨議員擬參選人「焦糖哥哥」陳嘉行昨在北投短講遭韓粉攻擊；國民黨台北市議員李柏毅今早8點在大安區信義、新生路口遭婦人甩巴掌，李不提告。李感嘆，民眾只剩意識形態及滿滿仇恨。

李柏毅稍早錄製影片表示，公投只剩倒數一天，但今天早上他在大安區街講的時候，居然受到1名自稱80幾歲的阿婆，出手賞他巴掌，只是因為對方公投理念跟他們不符合，該婦人贊成4個不同意。

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李柏毅說，他真的覺得非常失望跟難過，台灣最美的風景是人，最大的價值就是自由及民主，但曾幾何時在民進黨帶領之下，台灣被撕裂了，台灣民眾只剩下意識形態及滿滿仇恨，真的希望所有民眾都能冷靜、保持平常心，用您意志好好投下公投票，不要再有意識形態，不要再被別人操弄，公投票投下去代表是我們的未來，而我們未來、國家未來及下一代都要靠自己來守護。

陳嘉行昨則表示，他是遭到1名韓粉大姊腳踢立牌並吼「你為什麼可以講『不同意』」、「你不准說不同意」，2人當場爭執，未料，該婦人嗆要叫警察趕走他，還罵他是1450、收民進黨的錢。

對此，台北市警察北投分局表示，尊重社會上各種不同聲音意見之表示，亦不會對民眾之行為提起法律上相關告訴；呼籲社會大眾，應理性面對公投選舉，尊重多元價值並包容不同聲音，確保言論自由的真諦。

針對李柏毅被打，大安分局則表示，已調閱監視器畫面，並掌握到對方，若李柏毅不提告，警方將依違反社會秩序維護法函送。

李柏毅辦公室主任、北市松山信義區議員擬參選人田方倫則說，李柏毅遭婦人推擠、甩巴掌、搶手舉牌，但他們不會對婦人提告。

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