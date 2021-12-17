為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    街講公投藍綠都被攻擊 北市議員李柏毅遭甩巴掌不提告

    國民黨台北市議員李柏毅拍攝影片說明被甩巴掌經過。（圖擷自影片）

    國民黨台北市議員李柏毅拍攝影片說明被甩巴掌經過。（圖擷自影片）

    2021/12/17 13:26

    〔記者郭安家／台北報導〕四大公投明天登場，民進黨、國民黨民代及不少議員擬參選人紛紛在街頭宣講，但繼民進黨議員擬參選人「焦糖哥哥」陳嘉行昨在北投短講遭韓粉攻擊；國民黨台北市議員李柏毅今早8點在大安區信義、新生路口遭婦人甩巴掌，李不提告。李感嘆，民眾只剩意識形態及滿滿仇恨。

    李柏毅稍早錄製影片表示，公投只剩倒數一天，但今天早上他在大安區街講的時候，居然受到1名自稱80幾歲的阿婆，出手賞他巴掌，只是因為對方公投理念跟他們不符合，該婦人贊成4個不同意。

    李柏毅說，他真的覺得非常失望跟難過，台灣最美的風景是人，最大的價值就是自由及民主，但曾幾何時在民進黨帶領之下，台灣被撕裂了，台灣民眾只剩下意識形態及滿滿仇恨，真的希望所有民眾都能冷靜、保持平常心，用您意志好好投下公投票，不要再有意識形態，不要再被別人操弄，公投票投下去代表是我們的未來，而我們未來、國家未來及下一代都要靠自己來守護。

    陳嘉行昨則表示，他是遭到1名韓粉大姊腳踢立牌並吼「你為什麼可以講『不同意』」、「你不准說不同意」，2人當場爭執，未料，該婦人嗆要叫警察趕走他，還罵他是1450、收民進黨的錢。

    對此，台北市警察北投分局表示，尊重社會上各種不同聲音意見之表示，亦不會對民眾之行為提起法律上相關告訴；呼籲社會大眾，應理性面對公投選舉，尊重多元價值並包容不同聲音，確保言論自由的真諦。

    針對李柏毅被打，大安分局則表示，已調閱監視器畫面，並掌握到對方，若李柏毅不提告，警方將依違反社會秩序維護法函送。

    李柏毅辦公室主任、北市松山信義區議員擬參選人田方倫則說，李柏毅遭婦人推擠、甩巴掌、搶手舉牌，但他們不會對婦人提告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    引侯言論做反核四廣告 綠色和平：協助新北某市民刊登 無誤導問題
    2021/12/17 13:02

    引侯言論做反核四廣告 綠色和平：協助新北某市民刊登 無誤導問題
    民眾黨今晚辦公投之夜 蔡壁如：加速再生能源轉型無關抗中保台
    2021/12/17 12:55

    民眾黨今晚辦公投之夜 蔡壁如：加速再生能源轉型無關抗中保台

    台積電設廠效應 霞海重劃區站3字頭
    宣講公投遇韓粉攻擊！「焦糖哥哥」還原經過 拜託藍營這件事
    2021/12/17 05:55

    宣講公投遇韓粉攻擊！「焦糖哥哥」還原經過 拜託藍營這件事
    焦糖哥哥談公投遭韓粉滋擾 警：未報案但將加強巡邏
    2021/12/16 23:59

    焦糖哥哥談公投遭韓粉滋擾 警：未報案但將加強巡邏

    1218公投結果牽動明年台灣經濟情勢
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播