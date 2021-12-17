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    民眾黨今晚辦公投之夜 蔡壁如：加速再生能源轉型無關抗中保台

    公投前夕，立法院民眾黨全體立委開記者會呼籲政府不要扼殺公投討論的空間，並執行最終結果。（民眾黨團提供）

    公投前夕，立法院民眾黨全體立委開記者會呼籲政府不要扼殺公投討論的空間，並執行最終結果。（民眾黨團提供）

    2021/12/17 12:55

    〔記者陳昀／台北報導〕公投前夕，立法院民眾黨團今晚將在北高同時舉辦「公投之夜」，民眾黨全體立委上午開記者會呼籲政府不要扼殺公投討論的空間，並執行最終結果，民眾黨團幹事長蔡壁如強調，加速再生能源轉型無關抗中保台，同意護藻礁、反對重啟核四，才是真正愛台灣。

    民眾黨團總召邱臣遠表示，連在野黨監督公投的權利都被抹滅，對台灣絕非好事，台灣的下一步要由民眾價值辯論來決定，而不是哪個政黨或哪個政治人物說了算，國民黨說公投是對民進黨的不信任投票，過於狹隘，而民進黨把公投上綱到抗中保台，更是令人啼笑皆非。

    民眾黨團副總召高虹安表示，公投要跳脫圈圈叉叉，透過公投促成台灣的未來，民眾黨今天傍晚5點起將在北高同步舉辦「公投之夜」，台北在立法院旁的青島東路，高雄在議會路、自由路交叉路口，要在屬於人民的立法院門口敬告民進黨，不要因為公投立場與執政方向相反，就否定人民的意志，呼籲全台民眾一起參與。

    民眾黨團幹事長蔡壁如強調，加速再生能源轉型，無關抗中保台，公投對保護藻礁投下同意票，對核四藍綠惡鬥投下反對票，才是真正愛台灣，民進黨能源政策只到2025年，卻恐嚇民眾沒有三接就缺電，國民黨也恐嚇民眾，沒有核四就缺電，卻沒有妥善規劃淨零碳排路徑，加速再生能源轉型是世界趨勢，要符合2050淨零碳排和RE100供應鏈要求，未來「護國神山」要的不是三接，也不是核四，而是再生能源。

    立委賴香伶表示，食安問題應就事論事，萊豬公投不應牽扯兩國經貿問題，民眾黨主張「明白標示、源頭管理」，至少讓人民有選擇的權利；公投綁大選這題，依照2018年邊投票、邊開票，甚至開票到半夜的經驗，選人和選事理應分開來，不應為了衝高投票率綁在一起，呼籲民眾不要被政黨綁架。

    張其祿認為，未來公投如果通過，呼籲政府遵行公投結果，不能因為投票結果與執政黨施政方針相左就不認帳，如果行政院或相關部會政策方向有違公投結果，將可以行政院瀆職或請監察院透過彈劾、糾舉等方式辦理。

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