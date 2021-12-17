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    引侯言論做反核四廣告 綠色和平：協助新北某市民刊登 無誤導問題

    報紙今天頭版登出引用侯友宜言論的反核廣告。（記者楊綿傑攝）

    報紙今天頭版登出引用侯友宜言論的反核廣告。（記者楊綿傑攝）

    2021/12/17 13:02

    〔記者楊綿傑／台北報導〕今天有報紙頭版刊出引用新北市長侯友宜言論的廣告，並以此呼籲「重啟核四」公投案投下不同意，遭質疑侯友宜被表態。對此，綠色和平今天回應，是協助新北某市民刊登廣告，內容有用引號標示，並加註該段發言的日期，並無誤導問題。

    侯友宜日前曾發言表示「如果沒有辦法處理核安，沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」，但該段言論大篇幅出現在今天報紙頭版下方變成廣告，還被套上「公投17案投不同意」相關字眼，遭外界熱烈議論。

    對此，綠色和平專案經理古偉牧說明，廣告中署名的廖先生為新北市民，他同意由綠色和平刊登廣告，他用一個民眾的身分，以侯市長數週前的發言，去分享他如何看待核四公投的想法。

    古偉牧說，在明天登場的公投當中，綠色和平不能投票，但無論廖先生、侯市長都是一個具投票權的台灣人，因此綠色和平作為倡議團體，希望讓民眾的想法與更多人討論，故協助廖先生刊登廣告。

    針對外界質疑廣告「移花接木」侯市長言論，古偉牧指出，廣告版面設計以引號標示，並加註侯市長發言日期，並無誤導問題。相較於此，反而更擔心的是，擁核團體誤導民眾的言論，包含核四機型已在全球停用、核電將是未來最貴的能源，都未曾聽擁核團體提起。

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