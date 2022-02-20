民眾黨2女一搭一唱嘲笑陳菊身材留言曝光！網嘆：學姊學壞了

民眾黨市議員參選人黃瀞瑩（圖左）、民眾黨發言人楊寶楨（圖右）。（資料照，本報合成）

2022/02/20 19:24

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〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨市議員參選人「學姊」黃瀞瑩日前在臉書PO文，批評監察院一份調查報告，然而在文章下方留言處，卻和同黨的民眾黨發言人楊寶楨一搭一唱，批評監察院長陳菊「大菊為重」、「再重也要好好調查真相啊！」引發網友議論，有網友忍不住嘆：「學姊學壞了」、「搞不清楚政治公眾人物和一般人的差別」。

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黃瀞瑩本月16日在臉書PO文，攻擊監察院近日一篇批評台北市政府輕忽北農疫情的報告，狠酸：「辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」並針對報告指出的「北市府沒有積極篩檢」、「沒有及早阻斷傳播鏈」等說法一一駁斥。

而在該貼文留言處，可見楊寶楨留言戲謔表示「大菊為重」，而黃瀞瑩也回應，「再重也要好好調查真相啊」！

據了解，「大菊為重」一詞出現在2019年私菸案爆發時，外界質疑時任總統府秘書長陳菊知情卻縱放，檢調刻意設停損點不辦陳菊，網友開玩笑稱是以「大菊為重」，除了「大局為重」諷刺外，也有戲謔、嘲笑陳菊身材、體重之意。其實該案由於無人至北檢告發陳菊，訂私菸顯然也不是總統府事務，台北地檢署依當時卷證，並未發現陳菊參與其中或者知情，並未針對她調查。

對於民眾黨2女以此開玩笑，網友認為，應該分清楚公眾人物跟一般網友的區別，紛紛表示：「又一個一般人跟公眾人物分不清的低能兒出來了」、「政治人物跟網路鄉民的標準不一樣」、「網路酸民用語從政黨發言人的口中講出來真的棒捏」、「柯屁長那樣子 還一天到晚攻擊別人長相」、「陳菊這種經歷她們這些花瓶十輩子都追不上吧，只能嘲諷身材」、「其實柯文哲從一開始就經常發表嘲弄女性外表的言論，黨主席都如此，整個黨和支持者的水準也如此，一點也不意外」。

民眾黨市議員參選人「學姊」黃瀞瑩日前在臉書PO文，批評監察院一份調查報告，在下方留言處，和同黨的發言人楊寶楨一搭一唱，批評監察院長陳菊「大菊為重」、「再重也要好好調查真相啊！」（擷取自臉書）

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