張惇涵：反萊豬公投若通過 CPTPP11國不會等台灣2年

統府發言人張惇涵說，反萊豬公投若通過，CPTPP11國不會等台灣2年。（資料照）

2021/12/17 18:01

〔記者李欣芳／台北報導〕面對反萊豬公投來勢洶洶，明天即將投票，總統府發言人張惇涵今天下午在臉書發文說，公投案的法律效力是兩年，但世界不會停下來等台灣兩年。如過反萊豬公投案通過，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的11個會員國不會等台灣兩年，也不會延後審查中國和韓國加入CPTPP的進程。

台灣已申請加入CPTPP，蔡政府擔心反萊豬公投若過關將衝擊台灣加入CPTPP，張惇涵說，如果反萊豬公投案通過，國際媒體會如何報導台灣？國際社會又會如何解讀台灣傳遞的訊息？公投案的法律效力，形同兩年的冰凍。身為國安團隊的一員，他想請大家沉澱下來，細細回想一下這兩個月，和這兩年來，台灣和世界發生了什麼事。兩個月和兩年，整個世界都在快速變遷。

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張惇涵指出，從10月到現在，就有9個國際重要訪團來訪問台灣；這短短兩個多月，台灣也參與了5項重要的國際會議。民主的台灣正走向世界，世界的民主夥伴也正走進台灣。然而，與此同時，這兩個多月間，總共有419架次共機擾台；尼加拉瓜與我國斷交，當天迅速與中國復交。幾天前，韓國宣布將申請加入CPTPP。韓國明確表達，中國、台灣申請加入CPTPP，亞太地區經濟秩序正在劇烈變化。國際跟區域的局勢變化，不會因為台灣內部這兩個月來的罷免、公投等政治紛擾而放慢腳步。挑戰跟機會同時存在，這兩個月是如此，這兩年更是。

他說，這兩年來，COVID-19疫情改變了全球人們的生活方式，美中貿易衝突、中國威權主義的擴張，都在改變國際政經局勢佈局。世界民主國家無不警覺，也正著手重組安全、可靠的供應鏈，共同追求疫後的經濟復甦。連續兩年的APEC經濟領袖會議，都圍繞這個主題討論。此時此刻的台灣，就是全世界都張開雙臂，想要擁抱的那個好夥伴。這正是因為，這兩年來，台灣人民團結一致，化危機為轉機，從台灣幫助世界，到世界支持台灣。現在的台灣，正撐出千載難逢的歷史契機。

「一樣是兩年。公投案的法律效力也是兩年，但世界不會停下來等台灣兩年」，張惇涵說，如過反萊豬公投案通過，CPTPP的11個會員國不會等台灣兩年，也不會延後審查中國和韓國加入CPTPP的進程。反而是，這兩年間，甚至兩年後，台灣在雙邊或多邊的談判過程中，都要不斷遭受能否信守貿易承諾、能否履行國際規範的質疑。如果中國比我們早一步加入CPTPP，那台灣的處境更是不言而喻。台灣將被排擠到世界高標準經貿體系的邊陲，被迫再次走回依賴中國單一市場的軌道。

張惇涵說，如果反萊豬公投案通過，美國倡議明年開始推動的「印太經濟架構」（IPEF），也不會等台灣兩年。到頭來，台灣想加入IPEF，還是得再一次面對開放萊豬的議題。他相信，國民黨內的有志之士一定理解這個道理。甚至可以說，任何想贏得執政的政黨，都非常清楚這是無法迴避的議題。特別是台灣特殊的國際處境，我們終究是要解決這個貿易障礙。這是國際經貿議題，更是國家發展的議題。把國際市場關在一個門裡，這不是「鬥」，是「鬧」。不是「戰鬥」，是「戰鬧」。

他說，也許，對很多朋友來說，講「食安」很直觀，但萊牛開放9年了，並沒有食安問題。如果我們不希望符合國際標準的台灣農產品，被貼上「毒」的負面標籤；那我們也不應該將美國符合國際標準的食品，貼上「毒」的標籤。

如果我們要向世界傳達，台灣要在世界徛起，和全世界做生意，搶進疫後國際供應鏈重組的關鍵戰略位置。那麼，反萊豬公投，請投不同意。如果我們要向世界傳達，台灣要和民主同行，和全世界交朋友，而不是走回依賴中國走向世界的舊路徑。那麼，反萊豬公投，請投不同意。

張惇涵指出，美國肉品進口的議題，是橫跨陳水扁、馬英九、蔡英文三任總統的議題。大家的決定，不只影響關鍵的未來兩年；大家的決定，會決定台灣要往前走，還是倒退20年。世界不會等台灣兩年，台灣也等不了兩年，更不能倒退20年。

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