林為洲喊告蔡總統公投造謠 潘忠政控遭打成「中共同路人」

反萊豬公投領銜人林為洲、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政及民眾黨立委蔡壁如等人開記者會，直指蔡總統臉書帶頭造謠、誤導民眾投票。（記者陳昀攝）

2021/12/17 12:51

〔記者陳昀／台北報導〕四大公投結果明天見分曉，反萊豬公投領銜人林為洲、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政及民眾黨立委蔡壁如等人今開記者會，直指蔡總統臉書將「遷移」三接改成「停建」三接，把「反萊豬」改成「反美豬」，痛斥帶頭造謠、誤導民眾投票，「這我們會提告，太離譜了！」潘忠政也質疑，公投反方自稱「台灣隊」，不就是把正方打成中共同路人嗎？

潘忠政表示，蔡總統先前聲稱三接沒有蓋在藻礁上，隨即被經濟部次長潘文生打臉說影響0.4公頃，這次蔡總統臉書直接將珍愛藻礁公投主文主張將三接「遷離」大潭藻礁改成「停建」三接，這有很大的語意落差，公投正方從不反對能源轉型，卻被存心扭曲、污衊，正反方都應該以事實凸顯問題讓人民思辨，總統卻為了一黨之私扭曲獲利。

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潘忠政質疑，公投反方自稱「台灣隊」，那同樣在這個國家、不同意見的人是什麼？「不是把我們打成中共同路人嗎？」這個詞不斷被廣傳，政府也沒有勸阻之意，總統曾說台灣不要對立要對話，現在卻反而是總統在製造對立，透過文字混淆讓人民產生恨意，這才是對社會的撕裂。

國民黨立委林為洲指出，反萊豬公投主文寫得很清楚，要求全面禁止含萊劑豬隻的肉品、內臟等製品，沒有提及任何國家，民進黨卻硬要講成美豬，行政院長蘇貞昌的宣講背板更離譜，勿躁公投選票，公投綁大選變成公投亂大選，護藻礁變成反能源轉型，反萊豬變成製造台美貿易障礙，不敢說理、開聽證會辯論，偽造選票、變造公投主文示意投票，非常可恥，用錯誤訊息引導判斷，「這我們會提告，太離譜了！」

蔡壁如批評，蔡英文總統閱讀能力不及格，民進黨製造假消息，不斷切割藻礁生態系的烏賊戰，讓7600年珍貴的藻礁生態系變成一文不值的一堆碎石頭，經濟部長王美花每次答詢都有不同說法，一下說藻礁不是藻礁是礁石，一下說「是觀新藻礁永存，不是大潭藻礁永存」、又說「沒有蓋在『潮間帶』藻礁」，明明中油外推環差報告的科學證據就寫藻礁，民進黨政府卻墮落到連科學事實都不認。

國民黨立委李貴敏批評，執政黨為什麼這麼擔心，鋪天蓋地反對公投，理由在於他們沒辦法用真正的論述告訴全民，為什麼公投不該通過，因為自知理虧，要用假訊息誤導民眾，潘忠政、蘇偉碩醫師等支持公投的人都遭抹黑、網軍攻擊，台灣民主制度能否永存，公投這一戰非常重要。

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