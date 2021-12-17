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    公投倒數 潛水客自拍影片「四個不同意，海底幫打氣」

    潛水民眾自拍「4個不同意，海底幫打氣」影片。（周春米辦公室提供）

    潛水民眾自拍「4個不同意，海底幫打氣」影片。（周春米辦公室提供）

    2021/12/17 12:08

    〔記者簡惠茹／台北報導〕明天即將舉行四大公投投票，今天有潛水民眾潛入海底拿出「4個不同意」的海報，還用手勢比出不同意自拍影片，民進黨立委周春米跟他們連線時，豎起大姆指說「台灣隊，讚！」 潛水民眾表示，希望大家無論面對多大的壓力，都要堅強喊出四個不同意。

    周春米今天跟潛水的民眾連線，周春米表示，潛水的民眾說，12月18日就是公投案的投票日，他們用潛水做另類的意見表達，讓國人知道「四個不同意，海底幫打氣」。

    影片中4人分別拿著四個圈選不同意公投案的海報，此外，也都雙手交疊比出代表不同意的叉叉，周春米說，如此利用水底攝影表達意見，是這場公投過程中的首見。

    周春米表示，這群熱愛潛水的朋友，特別提供在水底的影片、照片，就是希望達到海陸連線的氣勢，也呼籲全民用公投票讓台灣的未來，在經濟、環境、政治上都可以更有力。

    周春米指出，執政黨面對1218公投議題盡力向民眾說明、分析對台灣未來發展的利弊得失，透過國政說明會、街頭宣講、簡訊請託、電話語音、電視辯論、車隊掃街等形式，就是要將公投四個不同意的訴求，全面、完整的表達給鄉親。

    周春米說，中國在國際的潛水錦標賽打壓台灣參賽選手，不讓台灣國旗在國際賽事上飄揚，這段往事是潛水界朋友的痛，面對這次四個公投案，他們再度感受到類似的各種干擾進入台灣社會，因此決定站出來。

    潛水的民眾表示，他們在海底站出來，深深感受中國的打壓絕對比不上深海的水壓，希望大家無論面對多大的壓力，都要堅強喊出四個不同意，並且在12月18日投下四個不同意，讓台灣很有力。

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