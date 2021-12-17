國民黨今晚「民主守夜」造勢活動 盧秀燕：晚上要加班開會無法去

盧秀燕今晚不會出席國民黨造勢晚會。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/17 11:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕四大公投明投票，國民黨今天晚上將舉行大型晚會，中市長盧秀燕是否出席備受市議員關切，盧秀燕表示，對晚會沒有評論，她今天晚上也不會參加，因為最近台中市進行市政總質詢，會議一整天，因此她只能利用晚上開和市政有關的會議。

國民黨今晚在中正紀念堂自由廣場舉行「民主守夜」造勢晚會活動，由國民黨主席朱立倫帶領黨籍公職夜宿自由廣場。

請繼續往下閱讀...

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員張瀞分、陳政顯、張廖乃綸、李榮鴻表示，公投是民意的表現非常重要，呼籲四個公投都投同意，展現台灣人民的意志，要想活下去四個都要同意，要讓政府知道做錯政策，並詢問市長盧秀燕今晚是否要參加國民黨四大公投的造勢晚會。

盧秀燕表示，對４大公投晚會沒有評論，她也不會去，因為台中市議會進行市政總質詢，她必須在在市議會待一整天，所以市政會議改晚上舉行，市府有大大小小事，需要晚上加班開會，今天不例外。

盧秀燕表示，她今天晚上要開兩個會，一個是跨年晚會再次籌備會議，因為現在北部桃園有疫情，因此，準備工作要做的更好，防疫要加強，盧秀燕指出，今晚第二個會，就是捷連公司加薪案，因為快要年底，需要拍版定案。

國民黨市議員呼籲民眾去投公投票，並詢問市長今晚會不會去參加晚會。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法