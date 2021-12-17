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    首頁　>　政治

    國民黨今晚夜宿凱道催票 侯友宜另有「重要行程」不出席

    新北市議會預計在今天閉會，原傳出新北市長侯友宜依慣例要與議員餐敘，今天稍早證實侯友宜沒有餐敘行程安排。（資料照）

    新北市議會預計在今天閉會，原傳出新北市長侯友宜依慣例要與議員餐敘，今天稍早證實侯友宜沒有餐敘行程安排。（資料照）

    2021/12/17 12:29

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會第6次定期會延長9天至今天閉會，剛好在公民投票日前夕，國民黨將「夜宿凱道」催票，新北市長侯友宜則另有行程安排，之前傳出是依慣例與新北市議員餐敘，不過，市府昨天晚間致電議長蔣根煌，表示市長因有其他行程安排，會在餐敘前先到議會向議員致意，但不會參加餐會。

    新北市政府新聞局長張愛晶表示，侯友宜今天沒有餐敘行程，市長另有「重要行程」安排；至於「重要行程」為何張愛晶表示不知情。

    侯友宜今天的公開行程只有早上9點、10點兩場，未見與新北市議員餐敘的安排；蔣根煌指出，第6次定期會延長9天到今天閉會，市長依慣例都會與議員餐敘致意，並非如外界沸沸揚揚說是不讓議員去參加夜宿凱道活動。

    今天大會議程預計5點半閉會，餐會安排在晚上6點，蔣根煌表示，昨天晚間跑行程時接到市府電話，說侯友宜今天因另有行程，會在餐會前先到市議會致意，但不會留下來餐敘，至於什麼行程，因為場合吵雜，沒有聽清楚。

    蔣根煌也說，餐會後議員們會分批坐捷運、或開車前往凱道，呼籲民眾明天出門投票，不要為了公投搞到政治對立。

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