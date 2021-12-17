制憲基金會最新公投民調「3好1壞」藻礁與萊豬公投差距拉近

台灣制憲基金會公布最新四大公投民調，藻礁與反萊豬公投差距拉近為3．4%與6．2%。（記者李欣芳攝）

2021/12/17 16:46

〔記者李欣芳／台北報導〕重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁與公投綁大選等4大公投將在明天舉行投票，台灣制憲基金會今天下午公布所做最新民調指出，除了重啟核四之外，珍愛藻礁、反萊豬與公投綁大選3案都是表態要投同意票多過於不同意票，不過，在府院黨全力動員宣傳4個不同票後，民進黨逐漸扭轉劣勢，藻礁與萊豬公投的正反意見差距縮小。

珍愛藻礁公投，民眾表態投同意票佔43.5%，表態要投不同意票的比例為40.1%，正反意見差距僅3.4%。反萊豬公投表態同意者48.6%，表態不同者42.4%，正反意見差距也僅6.2%。

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至於公投綁大選，表態同意者52.3%，表態不同意者36.0%，在4案中同意票與不同意票的差距最大，同意票領先不同意票達16.3%，有關重啟核四公投，41.5%表態同意，45.9%的民眾表態不同意，不同意票領先4.4%。

由獨派大老辜寬敏擔任董事長的台灣制憲基金會今天下午公布委託趨勢民意調查公司所做的這份民調，是在12月10日到12月12日的晚間進行，共完成1119份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為2.9%。

至於總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的施政滿意度，民調顯示，蔡英文的表現滿意度為49.5%，不滿意度為34.3%，蘇貞昌的表現滿意度48.0%，不滿意的比例則為36.7%。

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