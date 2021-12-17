酸國民黨才是詐騙集團 民進黨：公布公投10大賤招都打臉自己

民進黨發言人劉康彥批評，國民黨自己才是詐騙集團。（民進黨提供）

2021/12/17 17:02

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨今日召開記者會，列舉暗黑網軍以及綠營側翼刻意發動造謠抹黑的10大賤招，對此，民進黨發言人劉康彥說，國民黨所提招數都打在自己臉上，除了各種造謠行徑之外，黨主席朱立倫以前反核、現在卻打臉自己，過去對三接不吭聲，現在才說要遷離，更何況國民黨過去在立法院舉著反美豬的板子，現在還好意思批評別人，國民黨自己才是詐騙集團。

劉康彥說，民進黨本週一召開記者會，公布公投九大奧步，國民黨立刻照抄也就算了，也不照鏡子看自己的作為，造謠第一名，除了國民黨陳姓議員將宗教團體自辦餐會，誣陷為民進黨舉辦的公投說明會之外，國民黨立委更是在國會殿堂侮蔑蘭嶼鄉民不願意核廢料移除，因為這樣會讓他們沒辦法享受所有的優惠。

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劉康彥還指出，國民黨議謝姓議員公開造謠，亂扯吃萊豬睪丸會變小，連馬英九前總統都不敢背書，只敢回應「這方面我們研究不多」；國民黨立委蔣萬安被問到這題也不敢回應。

劉康彥說，朱立倫為了個人私利，在新北市長任內騙新北市民說「沒有核安就沒有核四」，結果現在為了要鬥爭民進黨，立刻改口要重啟核四，公然向新北市民說謊，過去國民黨核定將三接蓋在位於桃園的藻礁上，曾任桃園縣長的朱立倫卻一聲不吭，現在才跑出來放馬後砲說支持三接遷離，證明國民黨才是真的詐騙集團。

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