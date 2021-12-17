全台唯一地方公投 竹市公民團體訴求喝好水籲民眾踴躍投票

新竹市明天將舉行唯一一場地方公投，公民團體與新竹市時代力量黨團今天到市府前訴求喝好水，籲市民踴躍投票，讓市府修訂自治條例。（記者洪美秀攝）

2021/12/17 17:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕由台灣乾淨水行動聯盟等團體發起的新竹市首件地方性公投，希望能促使新竹市府修正「新竹市廢污水管理自治條例」，行動聯盟今天與市議會時代力量黨團聯合到市府前表達訴求，呼籲市民踴躍參與此次地方性公投，並投下同意票，展現市民公投意志。

對此，市府強調，市長林智堅支持喝好水主張，同時也是公投連署人，更從供應民眾水庫水做起，全力推動讓大新竹地區喝好水。多年來，積極向中央、台水爭取讓大新竹飲用水庫水，北水南調也在今年2月實現，每日供應20萬噸水，目前民生用水，有7成5來自水庫水。預估到113年，竹市單日可增加9萬噸石門水庫水，屆時大新竹將有近30萬噸水庫水，可實現喝好水需求。

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台灣乾淨水行動聯盟指出，頭前溪做為新竹縣、市的自來水水源之一，但頭前溪的污染源已被監察院證實，發起這場公投是重新思考喝好水的意義，只要新竹市府的問題處理好，就可要求縣府改善，強調這不是5位媽媽的公投，是屬於新竹縣市102萬民眾安全飲用水的公投，呼籲大家踴躍出門公投。

市議員林彥甫說，頭前溪上游的污染問題確實屬於新竹縣府管轄，雖市府因事權關係無法直接處理，但期許透過此次的喝好水公投，可以把公投所展現的民意要求縣府盡速解決頭前溪上游污染的問題，改善大新竹地區的飲用水質。

市議員蔡惠婷說，「喝好水公投」目的是在促使政府應訂定《廢污水管理自治條例》，以一切手段禁止廢污水混入飲用水及灌溉水取水口上游。而下水道條例僅能規範有納入下水道的廢污水，竹市還有很多區域都未納入公告納管的規劃中，事業廢污水多半還是放流排水溝和河川，是最大宗的污染源。

市議員廖子齊說，近日竹市發生寵物食品製造工廠排放廢水污染九甲埔圳，以及知名大賣場經由路邊側溝排污水底泥污染汀甫圳的案件，正凸顯新竹市仍有事業廢水污染灌溉水圳的問題，呼籲市民參與地方公投展現民意。

新竹市公民團體與新竹市時代力量黨團今天到市府前訴求喝好水，籲市民踴躍投票，讓市府修訂自治條例。（記者洪美秀攝）

新竹市頭前溪湳雅取水口。（記者洪美秀攝）

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