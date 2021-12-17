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    路程實在太遠 南投縣仁愛鄉4投票所公投選票今午先送出

    四大公投案明天登場，南投縣仁愛鄉公所選務中心今清點選票，警方全程戒護安全。（仁愛分局提供）

    四大公投案明天登場，南投縣仁愛鄉公所選務中心今清點選票，警方全程戒護安全。（仁愛分局提供）

    2021/12/17 14:39

    〔記者佟振國／南投報導〕四大公投案明天投票，南投縣設置492個投開票所，仁愛鄉因地理環境特殊，其中路途遙遠的力行、翠華、榮興村等3村計4個投開票所的公投選票，今天中午在鄉公所選務中心完成清點無誤後，即先行由主任管理員及仁愛分局員警護送至當地派出所保管，確定明天一早能如期投票。

    仁愛鄉力行、翠華村主要聯外道路為鄉道投89線（力行產業道路），還有台8線中橫公路的榮興村，是鄉內最偏遠的部落，今年7、8月的連續降雨，導致投89線多處路段傳災情，其中以30.7K紅香路段最嚴重，逾200公尺的邊坡、路基埋没或流失，縣府緊急開闢便道通行。

    由於明天上午8點四大公投案就要舉行投票，力行、榮興村都是1個投開票所，翠華村則有翠巒、華崗投開票所，考量霧社前往4個投開票所車程至少要2個小時以上，路況也是變數，因此鄉公所選務中心決定先送公投選票至當地派出所保管，中午在選務中心完成公投票清點，隨即由各主任管理員及員警全程戒護送至當地派出所，明天一早再送往投開票所。

    鄉公所表示，力行村的選民數加選務人員504人、翠巒部落331人、華崗部落176人、榮興村55人，合計1066人。

    仁愛鄉力行、翠華、榮興等3村路途遙遠，計有4個投開票所的公投選票今天中午完成清點後，即由主任管理員及警力戒護，送往當地派出所保管，明天一早再送往投開票所。（仁愛分局提供）

    仁愛鄉力行、翠華、榮興等3村路途遙遠，計有4個投開票所的公投選票今天中午完成清點後，即由主任管理員及警力戒護，送往當地派出所保管，明天一早再送往投開票所。（仁愛分局提供）

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