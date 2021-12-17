人緣好？公投不表態沒被圍剿 綠議員要侯友宜小心盧秀燕是選總統勁敵

市長盧秀燕請民進黨市議員不要詮釋她對四大公投表不表態的意義。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/17 13:35

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市長盧秀燕對４大公投不表態，民進黨市議員何文海、楊典忠、賴佳微今天在市議會質疑盧秀燕對四大公投不表態，是否要參選總統？強調侯友宜不表態慘遭修理，盧秀燕不表態卻無事，人緣真好，何文海更警告侯友宜小心了，選總統真正勁敵是台中市長盧秀燕。

盧秀燕表示，請大家多重視市政及國泰民安問題，不要詮釋她要不要表態的立場，她也表示跟何文海認識20多年了，請不要見縫插針、挑撥離間。

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明天就要公投投票，市議員何文海今天在市政總質詢提出疑問，市長盧秀燕為何不敢表態，是要選總統嗎?

何文海表示，侯友宜對四大公投不表態被修理像戰犯，但市長盧秀燕好棒棒，不表態都沒有關係，魅力比侯友宜更強。

何文海直指，侯友宜與盧秀燕兩人都未表態，但國民黨對兩人評價及攻擊都不一樣，盧秀燕是最有潛力的總統候選人，台中人當總統也不錯。

何文海警告侯友宜要小心，選總統真正的對手是盧秀燕、人緣超好，真正勁敵是在台中市，是市長盧秀燕，「恭喜你啊」，台中市產生一個總統是台中市民福氣。

盧秀燕則表示，希望大家以市政及國泰民安優先，不要每天講政治，也不要替她詮釋，有人說她有表態，有人說她沒有表態，民主真諦是尊重每一個公民權，要尊重別人表不表態，不要逼人表態，過去3年選舉黨務她一向不答 ，她不表態，不代表任何意義，請外界不要替她詮釋。

民進黨市議員賴佳微及何文海及楊典忠（左至右）要侯友宜小心，選總統勁敵恐是在台中的盧秀燕。（記者蘇金鳳攝）

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