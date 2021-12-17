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    投票所30公尺內禁勸誘 中選會：拉線、劃記、畫點量測距離

    中選會主委李進勇今說明公投相關應注意事項。（記者吳書緯攝）

    中選會主委李進勇今說明公投相關應注意事項。（記者吳書緯攝）

    2021/12/17 14:36

    〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投明天進行投票，而公投在投票日並無禁止宣傳規定，但不得在投票所四周30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票；針對30公尺如何界定，中選會副主委陳朝建今表示，將以各投票所的門口作為基點作為計算，各投票所將會以「拉線、劃記、畫點」等方式量測30公尺距離，若遇到爭議個案，投票所主任管理員將使用備用的30公尺塑膠繩量測。

    根據「公投法」規定，在投票所四周30公尺內的範圍，若有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票的行為，且經警衛人員制止仍繼續者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金；若在投票所四周30公尺外，有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權的不法行為，按其情節輕重，仍可能違反「刑法」第142條、第147條妨害投票秩序罪的規定。

    中選會今在中央選情中心召開記者會，呼籲公投相關事宜以及呼籲；中選會主委李進勇說，民眾前往投開票所，應避免穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在投開票所四周30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為。

    針對30公尺如何界定，陳朝建說明，投票所四周的30公尺界定，是以個別投票所的門口做為基點計算，然而各投票所因為地形、地貌屏障等因素，會有所差異，實務上若以拉出30公尺的線條，選務人員會畫線、會畫記點的範圍，如果無法進行拉線或是畫記點來設計，將以論理法則判斷30公尺。

    陳朝建說，遇到有爭議個案違規，也就是請投票所的主任管理員、主任監察員，拿出備用的30尺塑膠繩量測量範圍基準。此外，陳朝建補充，日常生活實務，也不可能逐一拉線拉點，例如學校四周一定距離內，不得設立電子遊戲場，就不可能實務上不會真的拉線、畫點規範。

    中選會表示，這次中選會共設置368個選務作業中心，開設1萬7479個投開票所，動員26萬3104位選務工作人員，包含大專院校學生有6301人，新住民有686人。

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