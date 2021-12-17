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    缺席國民黨今晚「民主守夜」活動 林姿妙解釋原因

    宜蘭縣長林姿妙表示，因為晚上要帶隊宣講「反萊豬」，不會去台北參加守夜活動。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙表示，因為晚上要帶隊宣講「反萊豬」，不會去台北參加守夜活動。（記者蔡昀容攝）

    2021/12/17 15:07

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨今晚將在中正紀念堂自由廣場發起「民主守夜」造勢晚會，活動持續至隔天投票日，網路直播不斷電，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙不會參與。問及原因，林姿妙表示，今晚會在羅東轉運站進行宣講反萊豬。

    「民主守夜」活動自今晚6點開始，宣講人包括國民黨主席朱立倫、前總統馬英九及前主席洪秀柱、江啟臣、中廣董事長趙少康、公民團體、公投領銜人及黨籍立委、縣市議長、縣市長等，朱立倫則率黨務主管、立委及民眾，夜宿自由廣場至隔日。

    宜蘭縣長林姿妙今天下午出席公開活動，媒體問及為何沒有參加台北「民主守夜」造勢晚會，林姿妙表示，今天晚上要帶隊宣講反萊豬進口，守護45萬名縣民健康；至於對四個公投的立場是否改變，林姿妙強調，「我的立場很清楚，不會改變」。

    林姿妙先前曾公開表示公投立場，分別是三個同意，一個反對。關於核四重啟公投，林曾表示「反對核四」、「沒有安全就沒有商轉」；反萊豬公投，則希望縣民平安，反對萊克多巴胺；三接遷移公投，要做好環境生態，重視藻礁；公投綁大選公投，如果大選和公投分開舉辦，經費會增加，恐造成年年有選舉的情況。

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