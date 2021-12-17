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    首頁　>　政治

    趙少康指蔡政府隱匿疫情 黃偉哲：又是烏賊戰

    台南市長黃偉哲（中）痛斥國民黨傳遞似是而非的錯誤訊息，明顯是噴迷煙、打烏賊戰！ （記者王姝琇攝）

    台南市長黃偉哲（中）痛斥國民黨傳遞似是而非的錯誤訊息，明顯是噴迷煙、打烏賊戰！ （記者王姝琇攝）

    2021/12/17 17:29

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南藍營公投遊行車隊今日請來中廣董事長趙少康助陣，趙少康受訪時指出，懷疑蔡政府擔心疫情再度爆發將影響投票率，故試圖隱瞞盼能拖過公投日，「結果還是破功」。對此台南市長黃偉哲表示，又是噴迷煙、打烏賊戰！

    黃偉哲說，現今傳媒消息如此透明情況之下，誰能隱瞞疫情？不管是防疫旅館的工作人員、確診者及其家屬誰能隱瞞得了！？官方無法一手遮天，明顯這又是噴迷煙、烏賊戰！他認為，調查結果尚未出爐前，不該以政治力說故意隱匿疫情，更不要隨便加以論定。

    此外，趙少康也批評總統蔡英文臉書貼圖文，將反萊豬誤導成反美豬、遷移三接變成拒絕三接「是欺騙人民」；黃偉哲則回嗆，趙少康的說法就是似是而非的理論，遷移三接對藻礁造成的損害以及時間成本反而更多。另外，藍營立委林為洲也說「要不是當年民進黨極力反對，我們可能早就開放萊豬」，可見國民黨是政治力凌駕專業。

    黃偉哲說，世界動物衛生組織以及食品法典裡已訂定10ppb萊劑殘留容許量，民進黨當初是因為沒有訂標準而反對，後來訂標準就退場、沒有占領主席台，「請別再拿過去歷史故意混淆視聽，無論在野黨、執政黨也好，大家將立場闡述清楚，也請在野黨不要打烏賊戰、噴迷煙，讓民眾做最清楚的決定。」

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