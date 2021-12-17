A贏、勝利通通出籠！ 黃偉哲率公投車隊橫掃大台南

市長黃偉哲今天站在青年路和勝利路口宣傳4個不同意，呼籲青年朋友返鄉投票，為台灣帶來勝利。（記者王姝琇攝）

2021/12/17 17:27

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市黨部「4個不同意」公投車隊，今天由各區黨公職及民代以接力方式橫掃大台南；上午市長黃偉哲第1站直衝下營（台語意為「A贏」），最後車隊回到市區前往中西區勝利路，象徵衝向勝利；黃偉哲也再次呼籲民眾務必出門投票，用「4個不同意」齊心守護台灣。

黃偉哲表示，公投倒數關鍵，我們以接力掃街方式做最後階段的努力，此時我們站在青年路和勝利路的交叉口，意思就是希望青年朋友能夠返鄉投票，為台灣帶來勝利；他強調，台灣未來在年輕人手上，此次公投的意義非凡，希望能夠在將內容闡釋清楚之後，讓民眾能做出最重要的決定，就是4個不同意！

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，在這過程無論是三接、核四、公投綁大選或萊豬議題，都已經不斷向民眾說明，但遺憾的是有人用似是而非、錯誤訊息來跟民眾「洗腦」，這點是我們一直要必須用盡各種陸戰、空戰等方式，努力再努力闡述清楚的原因。

這段時間民進黨各階黨公職都盡了最大努力，也希望再努力之後，台灣民眾能看清楚現在所面臨的環境，以及食安和健康已經獲得保障；黃偉哲說，根據公投法規定，不能在投票所外30公尺內範圍做宣傳，但在其他部份我們還是會繼續宣傳，呼籲民眾支持「4個不同意」。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，連續5天的車隊宣講，深入基層村里讓更多的民眾了解公投的重要性，明天就是公投日，關鍵時刻疾聲呼籲滿18歲的青年，把握此次可以決定台灣前途的機會，投下4個不同意公投票，共同守護台灣。

市長黃偉哲今天率民進黨台南市黨部「4不公投車隊」橫掃大台南。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法