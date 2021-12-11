為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投黃金週晚會 黃偉哲爆尼加拉瓜大使斷交前2天還來吃牛肉

    台南市長黃偉哲參加台灣基進的「護台灣、戰未來」大型晚會。（記者葛祐豪攝）

    台南市長黃偉哲參加台灣基進的「護台灣、戰未來」大型晚會。（記者葛祐豪攝）

    2021/12/11 23:52

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕1218公投前黃金週，台灣基進全力衝刺四個不同意，今晚在高雄市三民公園舉辦「護台灣、戰未來」大型晚會，除基進全台總動員，南高屏三縣市首長，都陸續到場宣講助陣，台南市長黃偉哲還爆料尼加拉瓜大使在斷交前2天，還來吃牛肉，強調台灣需要朋友，萊豬要投下不同意。

    現場湧入近2千人，場面熱烈，台灣基進全台幹部全部到齊，並邀請饒舌歌手阿雞、大支、滅火器樂團演出，炒熱氣氛。

    台南市長黃偉哲於晚間6點40分首先上場，他爆料說，尼加拉瓜大使在斷交前2天，還來台南吃牛肉，他想說盡國民外交，用向中南美洲買的牛肉，以台灣料理招待，尼加拉瓜大使吃了說很好吃，還想續攤。

    黃偉哲說，真的很怨嘆，這代表台灣需要朋友，如果沒朋友，在國際會被孤立。

    黃偉哲問現場民眾，今年初就開放萊豬進口，到現在有人吃到嗎？台下喊說「沒有」，黃偉哲強調是因為政府把關，進口商沒進。

    他強調，馬英九2012年開放萊牛，請問有人聽到「有吃到出問題嗎？」，他告訴在場民眾，國際貿易是互相往來的，但百姓健康也會顧。

    至於公投綁大選，黃偉哲表示有上次經驗，，從8點投到半夜2點，加班費都發不夠。呼籲大家下周六「投下四個不同意，台灣才能走出去！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公投前黃金週末 賴清德高雄宣講4不、避談高嘉瑜
    2021/12/11 23:42

    公投前黃金週末 賴清德高雄宣講4不、避談高嘉瑜
    公投黃金週最後衝刺 立委劉世芳左楠大掃街
    2021/12/11 23:10

    公投黃金週最後衝刺 立委劉世芳左楠大掃街
    衝衝衝宣講第66場！蘇貞昌籲：四個不同意決定台灣未來
    2021/12/11 23:00

    衝衝衝宣講第66場！蘇貞昌籲：四個不同意決定台灣未來
    陳其邁：12/18四個不同意 就是不同意中國併吞台灣
    2021/12/11 22:09

    陳其邁：12/18四個不同意 就是不同意中國併吞台灣
    屏東「民主急行軍」反核四 黃偉哲連線籲青年返鄉投票
    2021/12/09 20:00

    屏東「民主急行軍」反核四 黃偉哲連線籲青年返鄉投票

    Sony歲末感謝祭 超值開跑
    公投黃金週台南打頭陣 黃偉哲明起深入區里、市場催票
    2021/12/08 14:14

    公投黃金週台南打頭陣 黃偉哲明起深入區里、市場催票
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播