公投黃金週晚會 黃偉哲爆尼加拉瓜大使斷交前2天還來吃牛肉

台南市長黃偉哲參加台灣基進的「護台灣、戰未來」大型晚會。（記者葛祐豪攝）

2021/12/11 23:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕1218公投前黃金週，台灣基進全力衝刺四個不同意，今晚在高雄市三民公園舉辦「護台灣、戰未來」大型晚會，除基進全台總動員，南高屏三縣市首長，都陸續到場宣講助陣，台南市長黃偉哲還爆料尼加拉瓜大使在斷交前2天，還來吃牛肉，強調台灣需要朋友，萊豬要投下不同意。

現場湧入近2千人，場面熱烈，台灣基進全台幹部全部到齊，並邀請饒舌歌手阿雞、大支、滅火器樂團演出，炒熱氣氛。

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台南市長黃偉哲於晚間6點40分首先上場，他爆料說，尼加拉瓜大使在斷交前2天，還來台南吃牛肉，他想說盡國民外交，用向中南美洲買的牛肉，以台灣料理招待，尼加拉瓜大使吃了說很好吃，還想續攤。

黃偉哲說，真的很怨嘆，這代表台灣需要朋友，如果沒朋友，在國際會被孤立。

黃偉哲問現場民眾，今年初就開放萊豬進口，到現在有人吃到嗎？台下喊說「沒有」，黃偉哲強調是因為政府把關，進口商沒進。

他強調，馬英九2012年開放萊牛，請問有人聽到「有吃到出問題嗎？」，他告訴在場民眾，國際貿易是互相往來的，但百姓健康也會顧。

至於公投綁大選，黃偉哲表示有上次經驗，，從8點投到半夜2點，加班費都發不夠。呼籲大家下周六「投下四個不同意，台灣才能走出去！」

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