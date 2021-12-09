屏東「民主急行軍」反核四 黃偉哲連線籲青年返鄉投票

台南市長黃偉哲利用行程空檔，與民進黨籍屏東立委鍾佳濱視訊連線，為「民主急行軍」青年們加油打氣。（記者洪瑞琴翻攝）

2021/12/09 20:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕屏東青年發起不斷電「民主急行軍」苦行，今、明（10日）兩天，要徒步100公里，台南市長黃偉哲今天也利用行程空檔時間，與鍾佳濱、青年「黑輪仔」視訊10分鐘，一起給力打氣，呼籲北漂青年12月18日返鄉投票反核四重啟。

民進黨籍屏東立委鍾佳濱是黃偉哲的好友，他今天一早就南下恆春核三廠，參加屏東青年組成的「民主急行軍」徒步百里反重啟核四，他並帶著20多年前參與「核四公投」的苦行服全程參與，今天與當年一起苦行的好友黃偉哲進行視線通話。

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黃偉哲與鍾佳濱連線後，黃偉哲馬上喊出「沖咖啡（鍾佳濱綽號）、黑輪仔，加油！」黃偉哲隨後也喊出「核三再見！核四不見！」聲援這群苦行的年輕人。

黃偉哲、鍾佳濱還特別談到，公元2000年，兩人也在現場一起騎腳踏車疾籲「核四公投」。黃偉哲也與苦行青年「黑輪仔」對話，強調他會更加賣力拉票來支持「不同意核四重啟」，也呼籲北漂青年在12月18日要返鄉投票支持「不同意核四重啟」。

民進黨啟動公投倒數黃金週衝刺「四個不同意」票，黃偉哲今天也「站路口」宣講。黃偉哲表示，從近日民調顯示民眾對各政黨主張也非常清楚，呼籲全民投下4個不同意票，確保台灣利益、人民健康、能源安全，以及免受核災威脅的非核家園。

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