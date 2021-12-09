為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    屏東「民主急行軍」反核四 黃偉哲連線籲青年返鄉投票

    台南市長黃偉哲利用行程空檔，與民進黨籍屏東立委鍾佳濱視訊連線，為「民主急行軍」青年們加油打氣。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南市長黃偉哲利用行程空檔，與民進黨籍屏東立委鍾佳濱視訊連線，為「民主急行軍」青年們加油打氣。（記者洪瑞琴翻攝）

    2021/12/09 20:00

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕屏東青年發起不斷電「民主急行軍」苦行，今、明（10日）兩天，要徒步100公里，台南市長黃偉哲今天也利用行程空檔時間，與鍾佳濱、青年「黑輪仔」視訊10分鐘，一起給力打氣，呼籲北漂青年12月18日返鄉投票反核四重啟。

    民進黨籍屏東立委鍾佳濱是黃偉哲的好友，他今天一早就南下恆春核三廠，參加屏東青年組成的「民主急行軍」徒步百里反重啟核四，他並帶著20多年前參與「核四公投」的苦行服全程參與，今天與當年一起苦行的好友黃偉哲進行視線通話。

    黃偉哲與鍾佳濱連線後，黃偉哲馬上喊出「沖咖啡（鍾佳濱綽號）、黑輪仔，加油！」黃偉哲隨後也喊出「核三再見！核四不見！」聲援這群苦行的年輕人。

    黃偉哲、鍾佳濱還特別談到，公元2000年，兩人也在現場一起騎腳踏車疾籲「核四公投」。黃偉哲也與苦行青年「黑輪仔」對話，強調他會更加賣力拉票來支持「不同意核四重啟」，也呼籲北漂青年在12月18日要返鄉投票支持「不同意核四重啟」。

    民進黨啟動公投倒數黃金週衝刺「四個不同意」票，黃偉哲今天也「站路口」宣講。黃偉哲表示，從近日民調顯示民眾對各政黨主張也非常清楚，呼籲全民投下4個不同意票，確保台灣利益、人民健康、能源安全，以及免受核災威脅的非核家園。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    電力公司即可認定核電廠安全？ 洪申翰嗆專家學者「不符專業」
    2021/12/08 13:16

    電力公司即可認定核電廠安全？ 洪申翰嗆專家學者「不符專業」
    貢寮居民反核四連署破千 賴品妤喊話︰國民黨到貢寮來別躲避
    2021/12/08 12:25

    貢寮居民反核四連署破千 賴品妤喊話︰國民黨到貢寮來別躲避

    強塑身、高蓄熱！進化版發熱衣上市
    核四重啟期程、經費難估計 台電初估將耗時逾10年
    2021/12/08 11:19

    核四重啟期程、經費難估計 台電初估將耗時逾10年
    統包改分包、邊設計邊施工 台電：核四有諸多難解安全課題
    2021/12/08 10:53

    統包改分包、邊設計邊施工 台電：核四有諸多難解安全課題

    新光證券60周年轉型有成 展現優異競爭力
    反核團體指公投理由書登載不實 將告發馬英九、黃士修、江宜樺
    2021/12/07 16:35

    反核團體指公投理由書登載不實 將告發馬英九、黃士修、江宜樺
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播