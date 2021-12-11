陳其邁：12/18四個不同意 就是不同意中國併吞台灣

高雄市長陳其邁強調，12月18日四個不同意，就是不同意中國併吞台灣！（記者葛祐豪攝）

2021/12/11 22:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕1218公投前黃金週，台灣基進全力衝刺四個不同意，今晚在高雄市三民公園舉辦「護台灣、戰未來」大型晚會，基進全台總動員，南高屏3縣市首長也都陸續到場宣講助陣，高雄市長陳其邁強調，12月18日四個不同意，就是不同意中國併吞台灣！

現場湧入近2千人，場面熱烈，台灣基進全台幹部全部到齊，並邀請饒舌歌手阿雞、大支、滅火器樂團演出，炒熱氣氛。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲首先上場，他問現場民眾，今年初就開放萊豬進口，到現在有人吃到嗎？台下喊說「沒有」，黃偉哲強調是因為政府把關，進口商沒進。

他強調，馬英九2012年開放萊牛，請問有人聽到「有吃到出問題嗎？」他告訴在場民眾，國際貿易是互相往來的，但百姓健康也會顧。

經濟部次長曾文生上台宣講時說，核四不同意，因為國民黨自己也不同意，「侯友宜、盧秀燕有同意嗎？」國民黨正常的黨員有支持核四重啟嗎？

高雄市長陳其邁於晚間8點20分上場，他強調「12月18日四個不同意，台灣更有利」，就是不同意中國併吞台灣、反對中國武力威脅，嚴正抗議中國在外交打壓台灣。

陳其邁說，12月18日支持台灣參與國際組織，台灣要走出去，要做全世界的生意，當然也要符合國際規範。他也批「國民黨吃萊牛、反萊豬」、「萊豬不是食安問題，是國際經貿問題！」

陳其邁也向群眾喊話，高雄要開出全國最高的不同意得票率，大家有沒有信心？台下高喊「有！」

屏東縣長潘孟安上台時說，過去美牛吃8、9年，沒人有問題，有些人恐嚇大家吃萊豬有食安問題，卻沒科學根據。他呼籲為了台灣經濟發展、世界外交，要投下四個不同意票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法