衝衝衝宣講第66場！蘇貞昌籲：四個不同意決定台灣未來

行政院長蘇貞昌（右）今晚出席民進黨立委范雲（左）主辦的「四個不同意 台灣更有力」大安區公投說明會。（記者簡惠茹攝）

2021/12/11 23:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今晚出席民進黨立委范雲主辦的「四個不同意，台灣更有力」大安區公投說明會，他說，這是他站台演講第66場，下週六投票不是誰當選誰不當選，不是誰贏誰輸，是在決定台灣國家政策、決定台灣未來，一定要出來投下4個不同意，不要讓國民黨再亂下去，台灣更有力。

蘇貞昌今晚到台北市通化福德宮前參加范雲主辦的「四個不同意，台灣更有力」大安區公投說明會，他說，國民黨不可以拿不出辦法，只是用亂的，防疫做這麼好，國民黨卻說陳時中要槍斃；外交部長好不容易外交突破到歐洲跟人家平起平坐，結果國民黨拚命要部長回來台灣，不然不審預算；反對黨應該要忠誠國家一起對外，國民黨胳膊卻往外彎，政府編預算要照顧地方，國民黨卻是丟水球撒麵粉，他去立法院報告的時候，國民黨丟豬內臟，丟臉丟到國外去。

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蘇貞昌說，國民黨現在又用4個公投要亂台灣，大家千萬不要被鬼牽走，公投第一個說要重啟核四，當年是國民黨堅持要蓋，封存也是馬英九，浪費3000億元一度電都沒有發，現在卻又說要重啟，執照已經過期，機件已經停產，廠商已經解散，燃料棒送回美國，要如何重啟？核四還有地震斷層帶，如果發生核災，台灣頭都受到衝擊，國民黨的縣長宜蘭縣長林姿妙說沒有安全就沒有商轉反對核四，朱立倫當新北市長的時候也反對，現在當國民黨主席卻說要重啟，國家主人要大聲說「不同意」。

蘇貞昌指出，政府要穩定供電，還要輸送電力到各位家裡，還要為了避免空氣污染，把燃煤改成天然氣，台灣政府為了減少空氣污染，從國外買天然氣要有接收的地方，第三接收站在桃園大潭，這是馬英九決定的位置，馬英九決定要232公頃，蔡英文改成23公頃，剩不到十分之一，藻礁都保護起來，國民黨又說要改位子，明明位子就是國民黨決定的，朱立倫當新北市長的時候也反對遷到新北，現任市長侯友宜也反對，千萬不能跟著國民黨走。

蘇貞昌說，萊豬和萊牛一樣，飼料裡面有萊克多巴胺，2012年馬英九要進口萊牛，當時民進黨因為沒有標準而反對，後來聯合國Codex公布國際標準，民進黨馬上就發表守護國民健康、參考國際標準，吃9年沒事情，所以蔡英文總統說，國際貿易要遵守國際規矩，109個國家接受萊豬，CPTPP的11個國家都接受萊豬，台灣也要接受不然怎麼參加？如果中國先參加台灣就很難加入了，國民黨一直亂就是抱中國大腿，要讓中國參加，台灣要跟國際做生意要遵守國際組織，要不要買是自己自由，政府嚴格把關、守護食安。

蘇貞昌說，國民黨主席朱立倫還說美豬是讀豬肉，美國AIT處長第一個跳出來回應，台美貿易2兆4300億元，美國送給台灣疫苗，美國支持台灣加入聯合國，跟台灣國防合作捍衛台海安全，國民黨要害死台灣，不要傻傻跟著走。

針對公投綁大選，蘇貞昌說，公投綁大選非常清楚，3年前亂一次了，投票到半夜12點，開票到半夜兩點，兩個分開民主才可以向前走。

蘇貞昌說，下週六投票不是誰當選誰不當選，不是誰贏誰輸，是在決定台灣國家政策、決定台灣未來、關係到台灣安全、關係到台灣能不能走出去、能不能加入國際組織、能不能穩定供電，所以拜託台灣的主人、國家的主人，下週六一定要出來投下4個不同意，不要讓國民黨再亂下去，台灣更有力。

行政院長蘇貞昌今晚出席民進黨立委范雲主辦的「四個不同意 台灣更有力」大安區公投說明會。（記者簡惠茹攝）

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