公投黃金週台南打頭陣 黃偉哲明起深入區里、市場催票

公投投票前黃金週，民進黨大型公投宣講選在台南啓動，台南市長黃偉哲全力催票。（記者洪瑞琴攝）

2021/12/08 14:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕4個公投不同意，台灣隊站出來，首站台南出發！面對12月18日全民公投，倒數黃金週將由台南打頭陣，擔任守護台灣防線的第1站，12月12日選在安平林默娘公園東側廣場，邀請萬人一起站出來，用行動力挺「4個不同意，台灣更有力」，由民主勝地台南帶頭穩住台灣，迎向世界。

公投前最後一個黃金週的最大場宣講將在台南舉辦，12日下午將由總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌率隊，已有不少民眾熱烈表達參與意願。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲將在公投倒數黃金週深入人群說明政策方向，包括明（9）日一早站街頭、10日走入菜市場及各區車隊掃街等宣講催票，盼在12月18日台南開出4張不同意票的最高得票率。

黃偉哲表示，台南是6都防疫成績的模範生，確診率0.002%為6都最低，不僅是6都確診人數最少，更是連續加零天數最長，防疫表現亮眼，連帶讓經濟發展沒有後顧之憂，「防疫做好，經濟就好」。

黃偉哲表示，台南失業率3.9%是6都最低，受惠「護國神山」台積電加持，讓南科、沙崙雙引擎持續帶動台南經濟突飛猛進，半導體廠商在台南持續建設擴廠，「南電南用」需求提高，維持系統供電穩定相當重要，因此，「三接」可減少空污，均衡南北發電，不同意三接遷離。

黃偉哲表示，台灣位處地震帶，禁不起重啟核四對環境安全的威脅，且核電非綠電，沒有一個縣市想收核廢料；另外，政府嚴格把關進口食安，加上台灣人本就喜愛吃溫體台灣豬，讓台灣產品拚出口，亦對世界開放市場，才是兼顧國際貿易的安全與公平；公投綁大選造成3年前選務混亂仍歷歷在目，公投與大選必須脫鉤，才能讓議題充分思辨及討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法