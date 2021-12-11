公投前黃金週末 賴清德高雄宣講4不、避談高嘉瑜

副總統賴清德（中）於公投前黃金週末宣講4不。（記者黃旭磊攝）

2021/12/11 23:42

〔記者黃旭磊／高雄報導〕副總統賴清德、高雄市長陳其邁聯袂宣講公投4個不同意，吸引高雄湖內、路竹及台南仁德區民眾於湖內慈濟宮聽講，媒體事先提問「要不要表達對立委高嘉瑜關切」，賴清德宣講後向保生大帝參拜，半小時後離開並未答問。

立委邱志偉、許智傑及高雄市議員黃明太、陳明澤等數百人今晚聚集於慈濟宮旁保生館，由於下週六（18日）為公投投票日，現場討論熱烈、氣氛沸騰；陳其邁率先爆料指出，台積電建廠形成半導體聚落，下週二路竹將有世界級大廠宣布進駐，讓湖內從「蛋殼變成蛋黃區」，隨即話鋒一轉，批評前市長韓國瑜「貨出去、人進來」口號沒讓高雄發大財，相較之下，蔡總統主政全台經濟逆勢成長6%，而萊豬就是加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）門票，開放才能與世界接軌。

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賴清德細數陳其邁、邱志偉政績，包括湖內區二仁溪整治有成，堤防景觀再造爭取水利署經費補助下，而高雄捷運也核定200億往北延伸與台南捷運連接。

賴清德強調，四個公投案非常重要，請堅定支持四個不同意、票票入匭，將南部不同意票拉到最高，讓台灣走入國際、能源政策逐步轉型。

由於立委高嘉瑜遭家暴引起媒體關注，賴清德宣講後參拜保生大帝，並與慈濟宮主委曾國營交換禮物，向在場民眾揮手致意後即上車，並未回答現場提問。

賴清德（中左）與慈濟宮主委曾國營交換禮物。（記者黃旭磊攝）

高雄市長陳其邁（中）批評前市長韓國瑜「貨出去、人進來」口號，並未讓高雄發大財。（記者黃旭磊攝）

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