「哲式」宣傳公投4個不同意 黃偉哲呼籲守護台灣真有力

台南市長黃偉哲今日受訪，呼籲民眾公投投票，拿著公投公報同時擺出「不同意」手勢，大家團結共同守護台灣未來。（記者洪瑞琴攝）

2021/12/16 15:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕4大公投投票進入倒數關鍵48小時，台南市長黃偉哲今（16）日受訪表示，公投已進入「肉膊戰」，呼籲「台灣派」呼朋引伴踴躍投票，他並且雙手交叉拿著公投公報，自創「哲式宣傳」，民眾投下4個不同意，守護台灣最有力。

黃偉哲說，公投「熱戰」已從「巷戰」進入「肉膊戰」，關心台灣未來的民眾要踴躍投票，台灣未來前途不是踽踽獨行，不是單打獨鬥，在國際上需要呼朋引伴，就要遵守國際信用與國際來往準則。

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黃偉哲表示，例如在萊豬議題上，在野黨與藍營完全是政黨對抗、政治對抗， 甚至連國民黨立委林為洲也說如果民進黨當年沒反對，國民黨就通過萊豬，可見國民黨對於萊豬問題是用政治角度看待，不是用國民健康角度看，更不是用國際信用角度看待。

黃偉哲表示，民進黨當年是因為沒有訂萊劑食安標準才反對，後來有訂標準就沒有再反對，基本上是國民黨雙標反悔立場，而且事實上這次公投議題，包括重啟核四、公投綁大選是假議題，不是真議題，可以看到政治鬥爭的影子，而不是為台灣的未來方向設想，希望所有台灣派的民眾趕快呼朋引伴，為公投「4不」全力衝票。

據了解，台南「民主聖地」象徵守護台灣「 灘頭堡」地位，投票前黃金週民進黨「4個不同意」公投宣講會首場最大場於12日在台南登場，超過3萬人參與，總統蔡英文呼籲大家投票，並寄于厚望說「我們台南人每次大選都是投出最高投票率與支持率」。

台南「民主聖地」，總統蔡英文呼籲說「我們台南人每次大選都是投出最高投票率與支持率」。（擷自民進黨公投宣講影片）

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