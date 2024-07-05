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開徵酒捐當癌藥基金財源 9大團體表態支持

9大團體表態支持開徵酒捐，並認為有助於減少酒害。（圖取自freepik） <h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

9大團體表態支持開徵酒捐，並認為有助於減少酒害。（圖取自freepik）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/07/05 18:11

〔記者林志怡／台北報導〕總統賴清德提出「百億癌症新藥基金」，但近期苦於找不到財源，健保署長石崇良因此提議「開徵酒捐」，對此台灣公共衛生學會等9大民間團體表示肯定與支持，認為此舉有助於降低酒害，並建議參考菸捐的作法。

「百億癌症新藥基金」屬於特種收入基金，若要成立，就需要另闢財源，否則將違反財政紀律法，因此行政院、健保署等相關單位持續尋找財源，石崇良則在日前的論壇活動中提出「開徵酒捐」作為新財源的想法，並認為部分費用也可用於挹注健保。

對於石崇良的提議，台灣公共衛生學會、台灣外傷醫學會、台灣成癮學會、台灣酒害防治協會、台灣酒精不耐症衞教協會、台灣精神流行病學會、台灣精神醫學會、台灣臨床心理學會、台灣酒駕防制社會關懷協會等醫界與民間團體，通過聯合聲明表示「肯定與支持」。

聯合聲明指出，許多實證研究證實，課徵酒捐或酒稅，可以降低酒害，且另有研究指出，課徵酒捐或酒稅對於青少年或低社經層者等弱勢族群，與其他族群相較下，保護作用更為顯著。

因此，相關團體認為，課徵酒品健康捐，可參考台灣成功的菸害防制經驗，屆時除了能減少飲酒量以及降低酒害，也可將所得經費挹注於各類酒害防制、介入或治療、酒駕干預措施、酒害防制政策研擬，與精進酒害治療的研究發展基金等，且此類作法已經被許多國家採用。

菸捐目前由國民健康署主管，但對於酒捐相關議題，該署署長吳昭軍強調，近期「沒有討論過，也沒有被指派過這件事」，10餘年前針對這類議題討論時，即決定由各部會落實法規即可，目前除國健署外，尚有心健司、交通部、財政部等多個部會與酒品法規有關，對於石崇良的思考，國健署表示尊重。

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