淡水垃圾場石籠護岸坍方 新北市議員鄭宇恩憂汙染海洋

淡水垃圾掩埋場近期傳出石籠護岸出現多處坍方，居民憂心垃圾會隨潮汐進入海洋。（新北市議員鄭宇恩提供）

2024/07/05 18:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員鄭宇恩近日到淡水垃圾掩埋場勘查，發現場區雖不再收垃圾，但早期的垃圾並未清除，加上近期傳石籠護岸出現多處坍方，憂心垃圾會再隨潮汐進入海洋而遭污染。

鄭宇恩指出，坐落於海岸邊的淡水垃圾掩埋場自2001年關閉，雖不再收垃圾，但早期的垃圾並未清除，長年堆積的垃圾山靠石籠護岸固定，避免垃圾受潮汐及海浪侵蝕直接進入海洋。不過近期傳出石籠護岸出現多處坍方，居民也憂心垃圾會再隨潮汐進入海洋。

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鄭宇恩表示，考量環境及海岸景觀等種種因素，最根本的辦法還是要展開掩埋場舊垃圾去化的作業，盡可能減少污染物的量體，也搭配淡海新市鎮二期開發計畫，除了保有現有淡水區清潔隊資源回收物轉運等功能，並升級為環保園區，除提供清潔隊使用之外，也兼顧休憩及環境教育的功能。

新北市環保局指出，現階段將持續執行掩埋場區環境及設施維護，並進行掩埋場安全監測及地下水監測（至今監測結果皆符合法令規定）。長期規劃則配合內政部國土管理署都市計畫，研議將本場區個案變更，由海濱遊憩區及園道用地變更為機關用地，變更完成後將規劃整體優化計畫，以供淡水區清潔隊作業使用。

至於多處石籠網破損毀壞的狀況。環保局表示，2022年已將部分損壞段以混凝土塊重新修復，尚餘未修復部分正辦理修復工程技術服務發包，預計於2025年底完成全部護岸修復工程，以強化護岸對抗浪潮侵蝕能力，確保掩埋場安全。另也會與內政部國土管理署研議本場區都市計畫由海濱遊憩區及園道用地變更為機關用地，待變更完成後將規劃整體優化計畫，以提供淡水區清潔隊友善作業環境。

新北市議員鄭宇恩近日到淡水垃圾掩埋場勘查。（新北市議員鄭宇恩提供）

鄭宇恩呼籲市府應積極展開掩埋場遷移、垃圾去化。（新北市議員鄭宇恩提供）

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