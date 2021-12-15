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    公投大傷朱立倫、趙少康！顏擇雅曝最大贏家是他

    顏擇雅表示，本次公投國民黨主席朱立倫（見圖）完全犧牲了他在美國人眼中的可信度。（資料照）

    顏擇雅表示，本次公投國民黨主席朱立倫（見圖）完全犧牲了他在美國人眼中的可信度。（資料照）

    2021/12/15 17:50

    〔即時新聞／綜合報導〕12月18日四大公投在即，作家顏擇雅指出，許多藍營朋友不想出門投票而備感周遭壓力，但這些選民才是清醒的。顏表示，本次公投國民黨主席朱立倫完全犧牲了他在美國人眼中的可信度，媒體人趙少康也大大犧牲了自己的形象，新北市長侯友宜則是大大加分，「但最大贏家絕對是賴清德」。

    顏擇雅今日在臉書PO文表示，要告訴那些不想投票的藍營朋友「你們才是清醒的」，藍營最在乎中華民國，最反台獨，但請問公投案哪個跟中華民國政治定位有關？要反台獨，要制衡民進黨，不是國會席次比較重要嗎？那是不是台中第二選區補選與罷免林昶佐對藍營比較重要？結果冒出這12/18公投，誰在談論補選與罷免了？

    顏擇雅說，黨主席選朱立倫，不就因為他是「正常倫」，本來跟美國關係也不錯？但這次公投案一定已經改變美國對他的看法了。「我講的不是萊豬，而是重啟核四。朱立倫讓美國見識到他為了討好鋼鐵韓粉，是可以吞下自己當年的反核四立場的。美國人看政治人物很重視credibility（可信度）。這次，朱立倫完全犧牲了自己在美國人眼中的credibility。」

    此外，顏擇雅認為，趙少康也大大犧牲自己的形象，因為他在電視辯論會大喊「我愛美國愛得要死」，這是觸動北京最敏感的「民族大義」神經，「真替他捏一把冷汗。民進黨號稱親美，也沒人講過這麼肉麻的話呀」。偏偏他被當作知識藍的代表。「我擔心北京會因此改變他們對知識論的看法」。

    顏擇雅指出，諷刺的是，鋼鐵韓粉的真正領袖，韓國瑜本尊，對這次公投案反而冷淡。雖有表態，但很晚，只錄個影片配上貼文，像應付。公投案對他是不加分也不減分；對侯友宜則是大大加分。美方一定有些觀察家在打聽他有沒可能出來選2024。答案是不可能，因為侯友宜選2024就必須脫黨，並且跟國民黨翻臉。這條路已被像宋楚瑜證明是超辛苦而且不值得。

    「但最大贏家絕對是賴清德。」顏擇雅表示，本來他是很少公開露面的「台獨金孫」，現變成全台百講鐵人了，且還不只全台，因為連金門都去了。他曾自稱是「務實的台獨工作者」，讓北京跳腳。如果沒這次公投案，他根本不會有這麼好的舞台。

    最後，顏擇雅表示，萬一2024是賴選上總統，北京與藍營檢討起來，一定會追究這麼好的舞台是誰送的，簡直是草船借箭。到那時，12月18日不去投票的藍營朋友就可以理直氣壯地說，「我早知道了」。

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