藍營板橋公投掃街 趙少康、郝龍斌要侯友宜明確表態

四大公投投票倒數，國民黨15日在板橋展開車隊掃街，包括前黨主席江啟臣（右）、前副黨主席郝龍斌（左2）、中廣董事長趙少康（中）等藍營大咖都到場助陣。（記者林欣漢攝）

2021/12/15 11:12

〔記者林欣漢／新北報導〕4大公投投票倒數，國民黨今天在板橋展開車隊掃街，包括前黨主席江啟臣、前副黨主席郝龍斌、中廣董事長趙少康等藍營大咖都到場助陣，呼籲12月18日公投當天要投下4個同意票。趙少康、郝龍斌也向新北市長侯友宜喊話，希望他此時應該登高一呼，對公投明確表態。

趙少康表示，核四地點位於新北市，侯友宜身為新北市長有其考量，對兩岸與敏感政治不表態，也很好，但是其他三項公投，侯友宜這時候應該登高一呼，明確表達看法並呼籲新北市民踴躍出來投票，這是身為市長的責任，侯友宜看見黨內同志遊街拜票掃街宣講的辛苦，如果大家都不動員，不就是「整碗給民進黨捧去？」未戰先輸。

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郝龍斌也說，政治人物的表態很重要，可以理解侯友宜對核四的顧慮，但對於萊豬、環境藻礁等3項公投可以明確表態，國民黨要團結。

趙少康說，他們同意侯友宜所說的，公民投票不應該只是圈圈叉叉，但是誰搞成政黨對決，是民進黨，不要忘記是民進黨先說是政黨對決，那就沒有是非了。國民黨身為在野黨，反對黨、只有應戰，喊出四個同意，這也是侯友宜應該指責民進黨的。

趙少康表示，他今天看到民進黨祭出黨公職獎勵方案衝公投績效，府院黨全部出動，國民黨當然要積極出動與團結，此次公投不通過，以後難以表達公民心聲，因此，要透過公投表達抗議。他今天在新北、後天在台南，最後一站在高雄；江啟臣明天在台中，加上前總統馬英九等團隊在台北市，台灣北中南分進合擊，為4個公投催票。

四大公投投票倒數，中廣董事長趙少康（左）說，侯友宜這時候應該登高一呼，對公投明確表態。（記者林欣漢攝）

四大公投投票倒數，國民黨15日在板橋展開車隊掃街，包括前黨主席江啟臣（左）、前副黨主席郝龍斌（右）等藍營大咖都到場助陣。（記者林欣漢攝）

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