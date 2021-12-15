侯友宜千字文甩壓力給朱立倫 林俊憲：這暗黑兵法真高明

侯友宜（左）14日發千字文談公投，民進黨立委林俊憲認為，這是把壓力全甩給國民黨主席朱立倫（右）。圖為兩人15日在吳舜文新聞獎頒獎典禮上握手。（記者廖振輝攝）

2021/12/15 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕藍營最大諸侯、新北市長侯友宜14日在臉書發出「我對公投的看法」千字長文，不過通篇還是沒有對四大公投表態。民進黨立委林俊憲評論，侯友宜這招反倒讓國民黨主席朱立倫承受最大壓力，「球給朱立倫，侯友宜這招『公子獻頭』暗黑兵法真高明」。

林俊憲在臉書表示，侯友宜千字文寫了一堆，但什麼都沒說，雖然像是作文比賽充字數用的，但至少也表明立場「他的表態就是不表態」，任憑黨中央怎麼說，也不會站出來支持公投。

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林俊憲分析，此文一出，所有深藍都氣炸，但壓力最大的恐怕是朱立倫，侯友宜的基本盤是中間票，大可不甩深藍、到投票前什麼都不說，卻選擇發這篇文，等同於拉朱立倫下水，「黨內諸侯『公然謀反』，主席不處理的話威信何在？侯友宜這招『公子獻頭』看似自己出來承受壓力，實則是給朱立倫更大的傷害。」

林俊憲指出，整起事件的三個角色中，侯友宜得到了想要的聲望；深藍則是想要借刀殺人處理侯友宜、步步進逼挑戰黨主席權威；最後只有朱立倫落得裡外不是人，被兩方利用，可以說是唯一的輸家。

林俊憲感嘆：「這場精彩大戲看到這裡，只能佩服侯友宜的政治權謀已經遠遠青出於藍，身為師傅的朱立倫恐怕也沒想到自己一生機關算盡，最後卻栽在得意門徒手裡吧！」

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