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    侯友宜長文談公投 音地大帝：比朱立倫「淡水阿嬤」還廢！

    侯友宜13日晚間突然在臉書發長文強調，公投結果應該遵從每個人的自由意志，自己充分將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，再決定答案，「台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、堅持做對的事，不靠嘴巴，而是腳踏實地。」（圖取自侯友宜臉書）

    侯友宜13日晚間突然在臉書發長文強調，公投結果應該遵從每個人的自由意志，自己充分將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，再決定答案，「台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、堅持做對的事，不靠嘴巴，而是腳踏實地。」（圖取自侯友宜臉書）

    2021/12/14 00:06

    〔即時新聞／綜合報導〕1218四大公投投票在即，新北市長侯友宜13日晚間突在臉書發出「我對公投的看法」長文，直言尊重多數民意選擇的公投卻搞得像選舉一樣，相信人民都都累了。對此，網紅「音地大帝」看完文章後忍不住直呼，侯友宜這篇「沒有看法」的公投表態文比國民黨主席朱立倫的「淡水阿嬤」一文還要廢，笑說是創造廢文新下限。

    侯友宜13日晚間突然在臉書發長文強調，公投結果應該遵從每個人的自由意志，自己充分將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，再決定答案，「台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、堅持做對的事，不靠嘴巴，而是腳踏實地。」

    但侯友宜這篇這篇千字文還是沒有寫到外界最關心的，關於他本人對四大公投議題的看法。對此，「音地大帝」在臉書發文笑說，「侯友宜真是青出於倫，更勝於倫」，他提到2016年朱立倫的「淡水阿嬤」文章已經夠廢了，沒想到侯友宜這篇「有寫跟沒寫一樣的公投表態文」，竟然創造了廢文新下限，讓他忍不住直呼「真是經典，讚嘆！」

    國民黨主席朱立倫在2016年代表國民黨競選總統，當時他違背自己新北市長「做好、做滿」的承諾引發外界質疑，朱立倫則發文解釋會出來選總統的理由，是「淡水阿嬤」要他一定要出來選，往後「淡水阿嬤」的故事也時常被網友提起揶揄。

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