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    再要侯友宜對公投表態 趙少康：不能左右逢源

    中廣董事長趙少康今晚再次呼籲侯友宜對公投表態，不能左右逢源。（資料照）

    中廣董事長趙少康今晚再次呼籲侯友宜對公投表態，不能左右逢源。（資料照）

    2021/12/14 20:43

    〔記者陳昀／台北報導〕1218公投最後倒數，遲未表態的國民黨籍新北市長侯友宜昨在臉書表示「以自由意志去決定你的答案」，引爆藍營怒火。發起「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康今晚透過新聞稿表示，四項公投攸關台灣前途，這是從政者無法迴避的責任，看國民黨全黨動員，豈能不動容？呼籲侯友宜清楚表態，不能模糊也不能左右逢源。

    趙少康表示，四大公投的最後關頭，檯面上的關鍵公眾人物都在用盡力量積極宣講動員，希望進一步凝聚支持者力量，這更是從政者無法迴避的責任，看看民進黨所有黨政大員全面出動，聲嘶力竭花大錢把公投當成大選在打就知道其中的厲害。

    趙少康指出，侯友宜1421字的臉書文被陳玉珍評為「臨表涕泣、不知所云」，主要是侯仍未對四大公投表明立場，一直以來，侯友宜對新北市政認真專注，加上對敏感的政治、兩岸問題不表態，因此民調很高，因為這樣比較能夠左右逢源，既能得到藍營群眾的支持，又能獲取中間選民的好感。

    趙少康認為，四大公投攸關台灣未來的前途及方向，距離投票只剩3天，仍舊採取迴避的態度似乎不是恰當的做法，如果每個藍營政治或公眾人物都不說、不動、不表態，那不是未戰先輸、讓民進黨整碗捧去？把民意當成敝履，視為無物？

    趙少康表示，他能理解公眾人物被逼著表態是非常痛苦的，但政治上沒有辦法，越是困難的議題愈是必須要有態度，藍營可以理解侯對重啟核四公投案的為難，但面對民進黨執政縣市首長砲口一致「四個不同意」，國民黨已經很難細究哪個案子支持或不支持，別無選擇，只有以「四個同意」加以抗衡，這是國民黨的承擔，也是最大在野黨的宿命。

    趙少康強調，最後關頭，呼籲侯市長還是要講清楚自己對4項公投的立場，不能模糊、也不可能左右逢源，看看國民黨從中央到基層，將士用命、全黨動員，侯市長能不動容？這是身為公眾及政治人物不可迴避的責任，監督執政黨更是在野黨唯一的選擇。

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