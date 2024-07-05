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批吳子嘉散佈「林右昌疑圖利大日、NET」 游本明：受誰所託有何目的？

基隆東岸商場。（資料照）

基隆東岸商場。（資料照）

2024/07/05 18:19

〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免二階連署4.3萬份，今已送進基隆市選舉委員會，前市府發言人游本明今天表示，「美麗島電子報」董事長吳子嘉在基隆派報散佈「（前市長）林右昌疑圖利大日、NET逾億元」錯誤說法，「不知他是受誰所託，或是有什麼目的？」

游本明今天表示，吳子嘉的說法「大錯特錯、惡意扭曲」，反嗆「圖利財團賤價委商的是謝國樑」。

游本明指出，東岸商場在林右昌上任前，是基隆市的毒瘤、治安死角、停車場永遠都有尿味的地方，林上任後促參招商才徹底改善，如今變成閤家同歡的基隆亮點，政績有目共睹，全基隆人都肯定。

游本明說，基隆人最反感的是謝國樑將東岸商場賤價標給微風30年，「出賣基隆市的未來給財團」。當年還破舊有尿味的天空競技場，林右昌至少每年都能收到5050萬，而且還把停車場完全翻新，現在人潮洶湧的商場，謝每年卻只拿到3000多萬。

游本明提到，謝國樑簽的約，市府能收到的錢不增反減，合約又長達30年，謝應說清楚，而不是老躲在發言人背後。

游本明補充，至於吳子嘉在基市派報散佈的錯誤說法，不知他是受誰所託，或是有何目的？但他的公信力社會早有公評，套一句之前民眾黨主席柯文哲對他的評論：「我們沒付錢，也沒辦法！」

前基隆市長林右昌（左）與前市府發言人游本明（右）。（資料照，基隆市府提供）

前基隆市長林右昌（左）與前市府發言人游本明（右）。（資料照，基隆市府提供）

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