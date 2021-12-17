藍營台南市區公投掃街 趙少康要朱、侯「好好溝通」

中廣董事長趙少康今天到台南進行車隊掃街，車隊出發前趙少康先向現場百餘位民眾宣講公投內容，鼓勵人民出門投票。（記者王姝琇攝）

2021/12/17 11:38

〔記者王姝琇／台南報導〕中廣董事長趙少康今（17日）到台南與議員謝龍介等人進行車隊掃街宣傳公投，車隊出發前他受訪表示，新北市是全台大票倉，重中之重，市長侯友宜應積極下令宣導公投，鼓勵市民出來投票，認為現在最重要是投票率，「最後倒數朱立倫和侯友宜應要好好溝通。」

趙少康提及，過去朱立倫多次提拔侯友宜，現在朱立倫擔任國民黨主席、侯友宜是新北市長，關鍵時刻侯出來支持過去老長官（朱）也是人之常情，認為朱和侯應該要好好溝通，最後倒數鼓勵大家出來投票，不管你支持不支持，都出來投票。

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趙少康說，至今都還聽聞新北市有人不知道明天要投票，或是傳遞錯誤訊息「不支持民進黨就不要出來投票」，他認為，市府有責任向民眾說明公投內容，拜託侯友宜積極下令讓民政局等基層鼓勵市民投票，「侯市長可以不表態，但宣導正確公投內容、鼓勵投票並不違反行政中立。」

趙少康表示，國民黨今晚將在中正紀念堂舉辦造勢晚會，曾建議朱立倫應該三顧茅廬請侯友宜，或者打電話拜託他向新北市民宣導公投，新北市有3百多萬市民，是重中之重；直到昨天看民調顯示，新北市民表態率最低，更有新北市議員表示新北市「通通沒有動」，還有許多民眾不知道明天要投票！

車隊出發前趙少康和謝龍介先向民眾宣講公投內容，現場聚集100多位民眾圍觀，隨後車隊從北區海安路三段出發，轉往中西區火車站、湯德章紀念公園等市中心進行掃街，兩人沿路向民眾揮手、宣導投票的重要。

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