趙少康又點名侯友宜 籲把握最後2天催票、表態

中廣董事長趙少康到自由廣場探視正在絕食的國民黨副發言人楊植斗等人，事後發臉書點名新北市長侯友宜，要侯把握最後兩天，呼籲民眾出門投票，並對核四以外公投表態。 （趙少康辦公室提供）

2021/12/16 17:34

〔記者陳昀／台北報導〕中廣董事長趙少康今到自由廣場探視正在絕食的國民黨副發言人楊植斗，事後他發臉書點名新北市長侯友宜「一定也會為年輕人不捨」，盼侯把握最後2天，呼籲民眾出門投票，並對核四以外公投表態，才不會辜負國民黨公職與絕食的年輕人。

趙少康表示，楊植斗絕食超過180小時，自己下午南下苗栗公投宣講前特地前往探視，還有黃士修、高毓安2位同在絕食的年輕人，眼見他們身體虛弱但意志堅強，為了國家前途，把命都拿出來，對身體可能造成一輩子的傷害，實在心痛又難過。

請繼續往下閱讀...

「人同此心，侯友宜市長看到這些正在絕食拚公投的年輕人，一定也會覺得不捨！」趙少康喊話說，請侯市長把握最後2天機會，至少出面呼籲民眾週六踴躍出門投票，除了重啟核四案立場為難，對其他3項公投案都應該表達立場，才不會辜負正在為公投絕食的年輕人以及四處奔波宣講的國民黨公職人員。

趙少康表示，面對民進黨黨政軍全面動員反公投，還祭出嚴謹的獎懲方案，就是希望把公投跟大選分開，等於沒收公投，請大家不要等到失去了才後悔，週六不管天氣再差，咬牙撐著也要出門投票，請記住，週六不去投票，就等於支持民進黨！「想想看，你真的願意支持民進黨嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法