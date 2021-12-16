黨內追打 侯友宜重申人民作主

新北市長侯友宜昨天重申，公投是就事論事，事情經過科學理性、清楚論辯以後，交由人民作主決定。（記者賴筱桐攝）

2021/12/16 05:30

〔記者賴筱桐、林欣漢、施曉光／綜合報導〕國民黨內近日強逼新北市長侯友宜對公投表態，中廣董事長趙少康昨表示，有時公眾人物被逼表態非常痛苦，但愈困難的議題愈要有態度，呼籲侯講清楚公投立場，不能模糊、也不可能左右逢源。對此，侯友宜重申，公投是就事論事，事情經過科學、理性，清楚論辯以後，交由人民作主決定。

趙少康批「千字文」有狗頭軍師 侯：自己所擬

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侯友宜昨天在市政會議後受訪表示，公投是就事論事，事情經過科學、理性，清楚論辯以後，交由人民作主決定，這是最基本的核心價值。民眾不樂見對立、衝突，希望大家好好團結台灣，努力往前走，這也是他當初選舉許下的諾言。

面對藍營有人不滿侯友宜對公投不表態，喊話要求退黨，侯友宜說，只要是人民託付的事情，他都會全力以赴、好好做事，尤其關乎人民健康、國家安全、產業發展議題，他會用行動努力去實踐，希望大家齊心齊力為台灣好。

針對侯友宜臉書的「千字文」，趙少康批評，不知哪個「狗頭軍師」的點子，自以為是文青、要打屁股。侯回應說，這篇文章是他三年前參選時，自己所擬、所說的話，他只是在實踐自我價值，希望堅持這份價值與熱情走下去。

媒體追問侯友宜，未來是否可能脫黨參選，甚至創黨？侯表示，他以前是警察，警察的職志跟國家的職志一樣，保家衛國、守護人民健康、讓產業永續發展，這是他一路走來的方向，國家遠超過黨派，沒有個人，他的初心永遠沒變。

國民黨中常委林金結昨受訪表示，「沒有核安，就沒有核電」，這是侯友宜一貫立場，黨內勿再為難侯，在核四沒有得到安全保障的情況下貿然表態，這對侯是一種傷害。國民黨副主席連勝文則認為，此時全黨全力對外爭取更多民眾認同比較重要。

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